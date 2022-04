Els reptes del Bàsquet Manresa per arribar a final de mes

El temps per als aficionats del Baxi es compta per dies que falten per jugar la segona semifinal de la Lliga de Campions de Bilbao. Avui en resten nou i, en aquest lapse de temps, millor dit, en els propers quatre dies, els manresans han d’afrontar dos duels de lliga en què sembla que l’entorn no pensi. Avui el Betis, a casa, i dissabte el Lenovo Tenerife, a La Laguna, posaran a prova els bioritmes d’un equip ocupat a llepar-se les ferides de la falta dels seus tres bases, encara més després de saber-se ahir que Dani García no es recuperarà a temps per a la final a quatre de Bilbao.

El Baxi, a més, sap des de diumenge que està classificat per als play-off i l’objectiu ara és provar de no ser setè o vuitè per esquivar el Barça o el Reial Madrid a la primera ronda. Tenint en compte els rivals dels altres tres partits que faltaran als bagencs, el Lenovo Tenerife i l’Unicaja a fora i el Barça a casa, sembla que la visita del Betis d’avui és la més assequible, tot i que els andalusos són un caramel enverinat.

I és que l’equip de Luis Casimiro, que semblava que tenia l’última plaça en propietat, va guanyar tres partits seguits, al Saragossa, el València i l’Andorra, va caure a l’últim segon davant del Reial Madrid i es troba en plena lluita per salvar-se, empatat a punts amb el MoraBanc Andorra i el San Pablo Burgos.

En la prèvia de l’enfrontament, el jugador del Baxi Chima Moneke va admetre que «jugar sense bases és complicat i fora de posició, dur. He vist partits del Betis. Soc aficionat de Shannon Evans [el base] i ho estan fent molt bé. Jugar a casa pot fer-ho més fàcil, però serà difícil tant dimecres, com dissabte a Tenerife.

Era de la mateixa línia Yankuba Sima, que admetia que «estan en una bona dinàmica i fent bon bàsquet. De tota manera, venen al Congost i per moltes baixes que tinguem, per a ells serà difícil guanyar-nos també».

Calma tensa

Sobre el moment que passa el vestidor, a l’espera de la final a quatre i amb tantes baixes a una posició clau, Moneke deia que la descripció de «no tan feliços» que havia fet servir Pedro Martínez després de caure a Vitòria «potser no és la paraula correcta. Estem en dificultats, però les lesions no ens poden apartar del camí. Volem tenir els jugadors recuperats i no és fàcil estar com en d’altres moments de la temporada, però cal tirar endavant». Ell mateix va admetre que «tothom està cansat. Jo mateix no estic al cent per cent des del gener».

Sima, al seu torn, incidia en què «tenim un objectiu com la Champions, però no pots pensar que et lesionaràs mentre t’entrenes. Intentem fer-ho com durant tot l’any i preparar els partits. No podem preparar-nos la mateixa quantitat d’hores, perquè hi ha fatiga, però intentem fer-ho amb la mateixa intensitat». Al mateix temps, afegia que «som ambiciosos i amb el que hem aconseguit no estem satisfets».