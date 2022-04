En el discurs més negatiu i pessimista que deu haver fet Pedro Martínez com a entrenador del Bàsquet Manresa, el tècnic no va dubtar en dir ahir, després del partit, que «hem perdut perquè ens toca perdre. Fins que no recuperem jugadors estem en un moment molt delicat. Podem buscar claus tàctiques, però l’equip no s’aguanta. Fan el que poden. Ja va passar a Vitòria. Vam tenir bons moments, però n’hi ha d’altres en què no podem defensar dur, jugar amb intensitat, ni córrer la pista perquè no disposem de generadors. Ara mateix les sensacions són dolentes. El que hem fet avui molt bé és lluitar amb l’efecte Congost. El públic, impressionant i això et fa tenir opcions de guanyar, però ara mateix no podem».

Sobre el Betis, «ara mateix ens és igual el rival. Ens falta qualitat per poder competir eles posicions d’1 i 2. Estem patint molta mala sort i no recuperem els jugadors. Fem el que podem, canviant homes de posició. Ho intentem, res a dir a l’equip, als jugadors, però la nostra situació és molt delicada». A més, va incidir sobre els entrenaments. «No podem fer res. Hem d’estar contents per haver competit avui. El normal hauria estat perdre de més. No veieu el dia a dia, com entrenem. Tot això ens ha tallat el ritme. Les sensacions són complicades. Pedro Martínez ja va avançar que Sylvain Francisco no arribarà a temps de jugar a Tenerife i que caldrà veure si ho pot fer a Bilbao. Respecte de Toni Naspler, que ahir estrenava titularitat, «no està preparat. Juga perquè no en tenim cap altre. Veurem en el futur, dependrà de la seva millora. Avui en dia, ens ajuda perquè és bon nano i és nostre, però no està preparat».