La derrota del Gran Canària d’ahir al migdia contra el Río Breogán (84-86) va deixar gairebé assegurada la setena posició de la fase regular de la Lliga Endesa per al Baxi Manresa. Només la posterior victòria de l’UCAM Múrcia per 98-80 contra el Monbus Obradoiro va ajornar aquesta confirmació, tot i que haurien de passar moltes coses, una autèntica carambola, perquè finalment el Baxi fos vuitè.

Així, ara mateix els manresans tenen 19 victòries i són sisens. El Baskonia en té 18 i el Gran Canària i l’UCAM Múrcia, 16. El Bilbao, que és qui va a continuació, ja no pot atrapar els manresans, ja que només els resten dos partits, ja que van avançar el seu d’entre setmana contra el Lenovo Tenerife, que ha de disputar la final a quatre de la Champions.

Diferències favorables

L’avantatge que té el Baxi, si ha de desempatar amb tots aquests adversaris, és que té els averages guanyats amb la majoria. Només el té perdut contra el Baskonia. A més, ha acumulat moltes victòries contra ells, un total de quatre en sis partits, motiu pel qual surt guanyant de gairebé tots els desempats.

Així, l’única i remota possibilitat que hi ha que el Baxi quedi vuitè és que es produeixi un triple empat amb el Baskonia i l’UCAM. Perquè això succeís, el Baxi no hauria de guanyar cap dels dos partits que li falten, el Baskonia només guanyar-ne un de tres i l’UCAM, tots tres, davant del Joventut, a la pista del Reial Madrid i a casa contra el Saragossa. Aquesta última variable és la més complicada. No ho seria tant que els bascos en perdessin dos, ja que encara s’han de veure les cares contra el Joventut i el Lenovo, a part del Saragossa. La quarta variable és que el Gran Canària no hauria d’entrar en aquest quàduple empat. Això és més possible ja que, per fer-ho, hauria de guanyar els tres partits, al València, el Betis i el Reial Madrid.

Per ser sisens

D’aquesta manera, el Baxi no té la sisena posició assegurada ni que guanyi els dos partits que li falten, a la pista de l’Unicaja i a casa contra el Barça, ja que si el Baskonia guanya els tres que li resten, el superaria per diferència de punts i el deixaria setè.

Els manresans serien sisens en cas d’un quàdruple empat amb l’UCAM, el Gran Canària i el Baskonia. Curiosament, si hi ha aquesta situació, els vitorians quedarien fora dels play-off. En els casos de triples empats, el Baxi seria sisè si n’hi ha un amb el Baskonia i el Gran Canària o amb el Gran Canària i l’UCAM, sempre que l’altre equip, o sigui, l’UCAM en la primera possibilitat i el Baskonia en la segona, quedés per sota. Pel que fa als empats amb només un altre equip, surt guanyant davant de l’equip de Las Palmas i del de Múrcia.

El fet de ser setè implica evitar el Barça en la ronda de quarts de final dels play-off, al millor de tres partits. Els blaugrana, que es troben immersos en plena ronda prèvia a la final a quatre de l’Eurolliga i tenen una final demà al Palau Blaugrana contra el Bayern de Munic, van deixar pràcticament assegurat el lideratge de la lliga regular amb una victòria més útil que brillant davant del Burgos (84-69), amb 15 punts d’Abrines com a màxim anotador. En el partit va debutar l’exjugador del Baxi Cady Lalanne, autor de 8 punts. Els castellans comparteixen l’últim lloc amb el MoraBanc Andorra i es troben a un triomf del Fuenlabrada, que ara se salvaria.

El que ja ha quedat força clar després dels darrers resultats, i encara més amb les tres derrotes seguides del Baxi, és que l’equip del Congost disputarà les eliminatòries pel títol amb el factor pista en contra en els quarts de final, amb el primer partit a fora de casa, el segon al Nou Congost, i el tercer a domicili en cas que en sigui necessària la disputa.