Amb les maletes a punt. Així estan els membres de la plantilla d’un Baxi Manresa que avui, després de l’entrenament matinal al Nou Congost, enfilarà cap a Bilbao, on divendres els bagencs disputaran la semifinal de la Final Four de la Basketball Champions League contra l’MPH Riesen Ludwigsburg. Un moment històric per al club que comportarà, també, un desplaçament massiu de manresans cap a la ciutat basca.

Ahir, club i patrocinador principal van organitzar una trobada amb periodistes al Museu d’Història de Catalunya. L’entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, va detallar la situació de la plantilla. El tècnic barceloní no podrà comptar a Bilbao amb Dani García i Guillem Jou « la seva baixa és segura», va explicitar Martínez, que tot seguit va exposar que Sylvain Francisco «ha començat a entrenar-se amb l’equip i arribarà, però no estarà al 100%». Quant a la recuperació de Dani Pérez, l’entrenador va assenyalar que «va una mica més lenta, arribarà a Bilbao, tot i que haurem d’anar amb més precaució». Malgrat les baixes, el capità Guillem Jou, lesionat de llarga durada, va afirmar que «encarem aquest moment històric amb il·lusió i amb l’ambició de fer les coses ben fetes per poder ser a la final».

El president Josep Sáez, va qualificar com a «especial» aquesta setmana, doncs «per primera vegada a la seva història el club s’ha classificat per jugar una fase final europea». Per la seva part, el màxim responsable de màrqueting de Baxi, Jaume Alcover, va explicitar «l’orgull» que sent per tota la feina «que hem fet amb l’entitat aquests darrers quatre anys».