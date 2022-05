La Final Four de bàsquet tindrà un espectacle de llum i so i una 'Fan Zone' a l'Arenal de Bilbao

La Final Four de la Champions League 2022 de bàsquet, que se celebrarà en el Bilbao Arena, comptarà amb un espectacle de llum i so i una 'fan zone' que s'ubicarà a l'Arenal de la ciutat biscaïna.

D'aquesta manera, el torneig estarà amenitzat per un espectacle de llum i so únic que banyarà la zona de joc i crearà diferents atmosferes durant els partits. A més, abans i durant els quatre enfrontaments que es disputaran els propers divendres 6 de maig i diumenge 8 de maig, participaran artistes locals i internacionals com a part del complet sistema d'animació que amenitzarà el campionat.

Durant els dies en què es disputarà la Final Four a Bilbao el bàsquet sortirà de l'Arena per arribar als carrers de la ciutat a través de la 'Fan Zone' que es trobarà instal·lada a l'Arenal.

El divendres 6 de maig s'inaugurarà aquesta instal·lació que romandrà oberta fins a les 17:00 h, mentre que el dissabte 7 de maig el seu horari serà de 09:00 h a 20:00 h i, per últim, el diumenge 8 de maig s'obrirà de 09:00 h a 17:00 h.

La 'Fan Zone' acollirà durant aquests tres dies diferents activitats, tals com campionats 3x3, amb un total de 120 partits, concursos de triples, habilitats, clínics i visites de jugadors professionals i llegendes del bàsquet, entre altres activitats.