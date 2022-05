Gairebé tres mil aficionats del Baxi formaran una marea vermella a Bilbao

Bilbao serà vermella aquest cap de setmana. Hi estan acostumats, perquè és un dels colors de l’Athletic, l’equip de futbol de la ciutat, però aquest cop serà per una altra causa. S’espera que entre 2.500 aficionats del Baxi Manresa, segons les dades que mou el club, i 3.000 es traslladin aquests dies a la capital biscaïna amb la voluntat d’assistir a la conquesta del primer títol internacional del club bagenc. Tenint en compte que el Bilbao Arena, la seu de l’esdeveniment, té una capacitat de 10.000 espectadors, reduïda per a la final a quatre de la Champions, el protagonisme que tindran els seguidors del Baxi serà molt important.

Aquesta xifra, a més, es notarà més si es compara amb la de les altres aficions. El Lenovo Tenerife sembla que només mobilitzarà 300 aficionats, als quals cal sumar els bascos que tinguin predilecció pels canaris per la procedència del seu entrenador, ja que Txus Vidorreta és de Bilbao. Pel que fa als dos conjunts que no juguen la Lliga Endesa, el Hapoel Holon se situarà segon en el rànquing, ja que des d’Israel viatjaran entre 800 i 1.000 persones. Pel que fa al rival de demà del Baxi, el MHP Riesen Ludwigsburg, només s’espera que hi viatgin unes 200 persones, amb la qual cosa estaran en franca minoria davant dels manresans en el partit de divendres a la nit.

Per tots els mitjans

La bogeria per anar a Bilbao ja es va despertar a Manresa quan l’equip encara no s’havia classificat per a la final a quatre. La Federació Internacional de Bàsquet (FIBA) va posar a la venda les primeres entrades quan l’equip encara havia d’afrontar l’eliminatòria de quarts de final contra l’Unicaja. La confiança en la classificació era tan gran que molts ja les van comprar aleshores.

La febre es va intensificar quan el Baxi va assolir el bitllet per a Bilbao en plena Setmana Santa, el dimarts, 12 d’abril. Aleshores van créixer les compres per Internet i també la recerca de la millor manera de viatjar. La proximitat relativa de la ciutat basca i el fet que la final a quatre es jugui en un cap de setmana va possibilitar que fos més fàcil per a moltes persones poder compaginar la feina amb el plaer i aprofitar per passar aquests dies a la ciutat. A sobre, quan el Holon va demanar de jugar el seu partit demà a les sis de la tarda i, per tant, es va saber que el Baxi jugaria a les nou, es va activar la possibilitat de poder marxar el mateix divendres amb facilitat, que és la modalitat a la qual recorreran molts. Hi ha fins i tot casos de manresans o bagencs que hi van sense entrada per a la semifinal i que confien que l’equip arribarà a la final de diumenge per comprar un tiquet entre tots dos dies.

No tanta requesta dels altres

Si el Baxi podria arribar als 3.000 aficionats a Bilbao, entre la resta dels altres tres equips amb prou feines arribaran a la meitat, 1.500. Des d’Israel expliquen que un miler arribarà d’allà. Els hebreus solen fer desplaçaments en massa, tot i la distància, encara que el Hapoel no tingui entre la seva massa social el nombre d’aficionats que pot tenir el Maccabi de Tel Aviv o l’altre Hapoel, el de Jerusalem, per exemple.

Pel que fa al Ludwigsburg, el rival del Baxi de demà, el periodista Philipp Böhl, del diari Ludwigsburger Kreiszeitung explica que «no crec que vagin gaires seguidors a Bilbao perquè l’equip no té un grup d’animació gaire gran». La FIBA quantifica en 200 les persones que viatjaran des de la ciutat del land de Baden-Wurtenberg. El mateix Böhl queda astorat per la mobilització del Baxi i diu que «el Ludwigsburg no es pot ni aproximar a aquest nombre d’aficionats».

Finalment, des de Tenerife sembla que només en viatjaran 300. El periodista Carlos García, del diari El Día, comenta que «els aficionats van demanar al club que organitzés un xàrter, però aquest va dir que era massa car i que ja hi haurien opcions econòmiques per traslladar-se a Bilbao. Al final, els preus han estat prohibitius i la majoria ha decidit quedar-se a casa» i no anar a animar el conjunt insular.