Els aficionats del Baxi tenyeixen de vermell Bilbao

Era esperable però va ser millor. Després de fer una rua pel centre de Bilbao, més d’un miler d’aficionats manresans han ovacionat els jugadors del Baxi a l’exterior del Bilbao Arena, quan faltaven dues hores per a l’inici del partit. En el moment de l’arribada de l’equip al pavelló no hi han faltat els càntics ni les bengales mentre l’eufòria s'ha fet notar pels carrers de la ciutat. I això que l’arribada massiva d’aficionats del Baxi (entre 2.500 i 3.000) s'ha fet esperar.

Al matí i al migdia, els primers seguidors que han omplert el centre de Bilbao i han fet sentir que a la capital biscaïna hi havia una Final Four van ser el miler de seguidors israelians del Hapoel, eliminat a la tarda pel Lenovo Tenerife. Però la invasió israeliana ha acabat amb la conquesta vermella del carrer, quan un nombrós grup d’aficionats del Bàsquet Manresa va sortir des de la «Fan Zone» i va enfilar cap a les portes del Bilbao Arena. Allí, entre d’altres, entre fotografies i selfies, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy i els germans i amics de Yankuba Sima.