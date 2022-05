La Final Four de la Lliga de Campions, que se celebrarà en el Bilbao Arena, comptarà amb un espectacle de llum i so i una fan zone que s’ubicarà a l’Arenal de la ciutat biscaïna. D’aquesta manera, el torneig estarà amenitzat per un espectacle de llum i so únic que banyarà la zona de joc i crearà diferents atmosferes durant els partits. A més, abans i durant els quatre enfrontaments que es disputaran avui i diumenge, participaran artistes locals i internacionals com a part del complet sistema d’animació que amenitzarà el campionat.

Avui s’inaugurarà aquesta instal·lació que romandrà oberta fins a les 17 h, mentre que demà el seu horari serà de 9 a 20 h i, per últim, el diumenge 8 de maig s’obrirà de 9 a 17 h. És previst que fins a Bilbao es desplacin, majoritàriament avui, entre 2.500 i 3.000 aficionats manresans, el doble de les altres tres aficions juntes. La Fan Zone acollirà durant aquests tres dies diferents activitats, tals com campionats 3x3, amb un total de 120 partits, concursos de triples, habilitats, clínics i visites de jugadors professionals i llegendes del bàsquet, entre altres activitats. Activitats en diverses zones La Fan Zone només serà una de les activitats que hi haurà aquests dies, la més oberta a tothom i en una zona de fàcil accés, a uns vint minuts caminant al nord del Bilbao Arena. També s’espera que la zona on està ubicada el pavelló, amb un jardí al costat, i la proximitat d’aquest amb un barri amb atractius turístics i gastronòmics, pugui provocar que els aficionats s’hi ajuntin. Precisament, uns quants metres més al sud-est del pavelló hi ha l’hotel Gran Bilbao, on s’hostatja el Baxi Manresa i d’on sortirà avui entre dos quarts de set i les set de la tarda per anar a preparar el partit contra el Ludwigsburg. També serà seu de rodes de permesa d’entrenadors dissabte al matí. Per contra, un dels actes més esperats serà l’entrega de premis als millors jugadors i tècnics del torneig, dissabte al migdia a la Sociedad Filarmónica de Bilbao, al nord-oest, en direcció a San Mamés. L’acte, però, no serà obert al públic.