El Lenovo Tenerife és l’únic equip present a Bilbao que sap què és guanyar una competició europea. Va guanyar la Lliga de Campions el 2017, en la seva primera edició, en una final a quatre que va organitzar. Només queda Aaron Doornekamp d’aquella formació, però els insulars volen obtenir de nou el trofeu per dedicar-lo al seu entrenador, Txus Vidorreta, que és nascut a la capital biscaína. Per aconseguir-ho voldrà imposar el seu joc de possessions llargues i elaborades, que solen acabar amb continuacions cap a la seva estrella, Giorgi Shermadini, o amb pilotes obertes cap a la seva letal bateria de tiradors. El Lenovo arriba com a favorit, però també després de sembrar dubtes en diverses fases del torneig. Va haver de jugar un play-in el gener i va patir molt per desfer-se del Tofas Bursa en quarts de final.

Davant, un Hapoel Holon que arriba a la primera final a quatre de la mà d’un històric del bàsquet hebreu. Guy Goodes, reconegudíssim exbase del Maccabi, va prendre les regnes de la formació el gener i l’equip ha tingut un balanç molt positiu des de l’aleshores. El Holon és conegut com els Lakers d’Israel pel to porpre de la seva samarreta, imposada per un president aficionat a l’equip californià que va tenir fa temps. Abans anaven blancs i vermells, com el Baxi. El base Joe Ragland, que aspira a ser MVP del campionat, dirigeix un conjunt tàctic i atlètic.