Amb el hashtag #RoadtoBilbao: El Baxi, camí de la seva primera Final Four europea, Regio7.cat ha estat informant aquests últimes dies de tota l’actualitat relacionada amb l’històric viatge del Baxi Manresa a Bilbao per a la Final Four que avui l’enfrontarà contra el Ludwigsburg en les semifinals de la Champions League. I així continuarà avui, dia de partit, i fins diumenge.

Avui, des de primera hora del matí, www.regio7.cat penjarà vídeos del viatge en autobús dels aficionats, organitzat pel mateix club. És previst que es desplacin a Bilbao tres busos de 60 places cadascun. Un cop allí, a través de la web es podrà consultar la prèvia d’aquest primer partit amb declaracions dels protagonistes, fotografies i vídeos de l’afició i de l’ambient que es viurà abans i durant l’enfrontament amb els alemanys. A partir de les 9 del vespre, i a través de www.regio7.cat es podrà seguir el minut a minut del partit. S’estarà molt atent als aficionats manresans desplaçats a Bilbao. Dissabte continuarà l’ampli desplegament, tant si el Baxi passa a la final com si acaba lluitant, diumenge, pel tercer o quart lloc. Demà al migdia hi haurà entrega dels premis al millors de la Champions: entrenador, millor jugador i millor jugador en cada posició. Dels manresans estan nominats el tècnic Pedro Martínez i Chima Moneke i Joe Thomasson, uns guardons que es podrà seguir en directe a les xarxes socials del diari. Així mateix, també hi haurà reportatges gràfics i vídeos de la fan zone, a l’Arenal de la ciutat biscaïna i, diumenge, un nou minut a minut del partit que acabi disputant el Baxi Manresa.