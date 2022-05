Per a tots aquells que no hagin pogut viatjar a Bilbao per assistir a la Final Four de la Lliga de Campions, hi ha l’alternativa de veure els partits des de casa, però també de fer-ho en companyia i en un ambient el més semblant possible al del pavelló. A Manresa i a Artés s’habilitaran aquesta nit dos espais per tal de poder seguir el partit de semifinals que enfrontarà el Ludwigsburg i el Baxi Manresa, una experiència que es repetiria diumenge en cas que l’equip de Pedro Martínez arribi a la final.

D’aquesta manera, a Manresa, hi haurà una pantalla a Ítaca Market, a l’exterior de la sala Seven Seven del polígon dels Trullols. En aquesta zona hi ha previst d’habilitar una zona per a la quitxalla i també foodtrucks, a part d’una festa a continuació, que serà més lluïda en cas d’arribar la victòria.

També hi haurà pantalla a Artés. La sala Dos de Gener s’obrirà a tothom a partir de dos quarts de nou per acollir els aficionats que vulguin veure el partit, en una iniciativa del Club Bàsquet Artés. Hi haurà entrepans per a tothom fins que s’acabin i també servei de bar. S’espera que es torni a obrir diumenge per presenciar una possible final.

Aquestes dues iniciatives arriben després de mesos de no poder fer aquest tipus d’activitats conjuntes per culpa de la pandèmia. Es reprèn, d’aquesta manera, el costum de seguir els partits més importants del Bàsquet Manresa en pantalles comunitàries, a l’exterior, en sales o al mateix Congost.

Tres cadenes de televisió emetran el partit

Qui no es vulgui perdre el partit d’aquesta nit entre el Ludwigsburg i el Baxi Manresa tindrà diverses fórmules per seguir-lo, ja que fins a tres cadenes de televisió emetran el duel entre els alemanys i els catalans a Bilbao. En obert es podrà seguir per Esport3, la cadena d’esports de Televisió de Catalunya que també ha anat oferint tots els partits del Baxi durant la competició, bàsicament per aquesta freqüència i també a través del seu lloc web. De cara a la Final Four s’hi apunta Teledeporte, la cadena temàtica d’esports de Televisió Espanyola, també interessada en el torneig, ja que, a part del Baxi, també hi participa un altre equip de l’estat, el Lenovo Tenerife. Finalment, els partits també es podran seguir per la plataforma de streaming per pagament DAZN, que té els drets de la competició.