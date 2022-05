Retorn a la màxima categoria del bàsquet estatal, quarta posició i debut a la Copa Korac. Els últims mesos del 1971 i el primers del 1972 van ser frenètics, trepidants, plens d’emocions i de noves experiències per als jugadors i aficionats del CD Manresa. El base Joan Martínez i els seus companys van decidir entomar el repte de debutar a Europa i, tot i perdre els dos partits de quarts de final amb l’Olympique d’Antíbol, van competir en ambdós duels contra un conjunt més poderós.

Quins records té d’aquella primera experiència europea del CD Manresa La Casera?

Josep Salido va baixar un dia al vestidor per preguntar als jugadors què fèiem. Havíem finalitzat la temporada 1970-71 en quarta posició i aquesta classificació ens permetia jugar l’edició inaugural de la Copa Korac. Jo era el capità de l’equip. Els basquetbolistes érem conscients de les nostres limitacions. Tots érem catalans, no teníem americans, no érem un superequip. Però vam entomar el repte de jugar els quarts de final contra l’Olympique d’Antíbol. Ens vam enfrontar a un equip amb més recursos econòmics i un americà. Tampoc vam tenir el millor arbitratge, però vam ser competitius. L’eliminatòria no va ser un passeig per a un dels millors equips de la lliga francesa. Ni el partit d’anada ni el de tornada, al seu pavelló, ple de gom a gom. Vaig quedar molt satisfet de la nostra actuació, tot i perdre d’onze punts a la seva pista.

Aquesta experiència del curs esportiu 1971-72 va tenir alguna relació amb el fitxatge d’Ed Johnson per afrontar l’exercici 1973-74?

Era necessari, imprescindible. Va arribar un moment que per mantenir-se a Primera Divisió havies de tenir un bon americà. Ed Johnson era un pivot de 2,07 m amb un físic privilegiat. Els companys d’equip li dèiem Eduardo. S’entrenava amb guants i el club va comprar una estufa de llenya per tal que es pogués escalfar abans, després i durant les pauses dels entrenaments. Sota cistella, era letal amb les dues mans. Quan els jugadors de l’oponent el feien enutjar, la seva resposta era una allau d’esmaixades. Després de la seva marxa, vaig coincidir amb Bob Fullarton, un jugador amb un canell increïble i una gran persona. Sens dubte, amb Ed Johnson, hauríem guanyat aquella eliminatòria contra l’Olympique d’Antíbol

Com es va gestar el seu fitxatge pel CD Manresa La Casera?

Jugava al primer equip del CB Mataró des dels 16 anys. Amb l’equip de la meva ciutat ens havíem proclamat campions d’Espanya juvenils i aconseguit l’ascens a la Primera Divisió. Durant aquesta etapa, havia coincidit amb Antoni Serra. La temporada 1969-70, Serra es va prendre un any sabàtic. Després, Josep Salido el va convèncer per entrenar el CD Manresa.

I aquell entrenador fonamental en la seva etapa formativa va recomanar la seva incorporació.

El CB Mataró s’havia compromès a donar-me la baixa si la demanava, però en interessar-se el CD Manresa pels meus serveis no va complir la seva promesa. El meu fitxatge va ser complicat. Josep Salido es va haver de passar tot un dia a Mataró per tal que les negociacions fructifiquessin. La junta directiva del CB Mataró no cedia de cap manera. Al final, els vaig dir que si no accedien, fitxaria pel CB Manresa, l’altre equip de la ciutat. Per anar-se’n a un equip d’inferior categoria no calia la baixa. Llavors, els directius mataronins es van avenir a negociar i el CD Manresa va pagar 500.000 pessetes (3.000 euros) per concretar la meva incorporació.

No era agosarat fitxar per un equip que acabava d’ascendir?

Jugàvem a bàsquet perquè ens apassionava. Quan militava al CB Mataró, durant dos anys, amb en Josep Maria Soler, que després va fitxar pel Barça, ens n’anàvem a practicar el tir cada matí a la nostra pista descoberta, de sis a dos quarts de set, abans d’anar a treballar. A Manresa, ens entrenàvem tres o quatre dies cada setmana. Érem amateurs, tot i que cobràvem dietes. Per venir a entrenar-nos, anàvem per la N-II fins al Bruc i, després, baixàvem per la carretera de Can Maçana. Fins i tot, alguna vegada, havíem fet tot el trajecte en només una hora.

La temporada 1970-71, l’objectiu del CD Manresa deuria ser consolidar-se a la màxima categoria.

Aquest era el desafiament. Durant el primer entrenament a la capital del Bages, en una jugada de contraatac, un aficionat va reclamar fora de joc d’un basquetbolista. Manresa encara era una ciutat de futbol. Durant el viatge de tornada, ens preguntàvem on ens havíem ficat. La realitat va ser que els jugadors vam connectar i que l’equip es va convertir en una pinya. Així doncs, aquell primer exercici vam ser quarts i ens vam classificar per jugar la primera edició de la Copa Korac. A Manresa em van rebre amb els braços oberts i hi vaig estar molt bé. Van ser nou anys meravellosos.

Va ser internacional en 34 ocasions. Mai va tenir ofertes d’altres clubs amb més potencial econòmic?

Sí, les dues primeres temporades a Manresa, a l’estiu, vaig estar a punt de fitxar pel Barça. Ramon Ciurana, gerent de la secció de bàsquet blaugrana va insistir molt en el meu fitxatge. El Barça em donava més cèntims, però m’exigia convertir-me en professional i assistir a sessions d’entrenament matí i tarda. Però jo no volia dependre només del bàsquet i ja havia obert la meva primera botiga de matalasseria i puericultura. Havia de deixar la feina. A més, em trobava molt bé a Manresa, on em sentia valorat. Per això no vaig fitxar pel Barça. Ramon Ciurana no ho va assimilar mai, no entenia el meu raonament.

Quina ha estat la seva relació amb Manresa des del 1979?

Sempre he mantingut la relació amb la família de Josep Salido i també conec Josep Vives. No fa pas gaires dies, em va trucar en Fèlix Salido. Sempre he seguit el bàsquet, tot i que no sóc d’anar als pavellons. Encara ara, el meu equip és el Bàsquet Manresa i vull que guanyi quan s’enfronta amb el Barça i la Penya. El meu nét, de 14 anys, Pau Jordà Martínez, juga de base amb els equips base verd-i-negres i amb la selecció catalana. I quan veiem un partit entre la Penya i el Bàsquet Manresa em fa la punyeta. Ell va amb el Club Joventut. Sóc de Mataró, però Manresa és la meva segona llar.

Ha seguit la trajectòria de l’equip aquesta temporada?

Pedro Martínez ha fet quelcom extraordinari amb aquest equip. Treu el màxim rendiment dels jugadors i de les seves característiques. És molt difícil defensar-los. Quan te n’adones, ja han fet la transició, arribat i tirat. Tant divendres com diumenge seré davant de la televisió per veure el Bàsquet Manresa. Serem a la final de la Final Four, no en tinc cap dubte.