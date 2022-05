El Baxi Manresa ha estat el gran guanyador de l'entrega de premis de la temporada de la Lliga de Campions, que s'ha fet aquest dissabte al migdia a la Sociedad Filarmónica de Bilbao. L'equp bagenc ha obtingut cinc guardons, entre ells el de millor jugador de la competició, per a Chima Moneke, i el del millor entrenador, per a Pedro Martínez.

De fet, els manresans han quedat molt destacats sobre la resta d'equips en la recepció dels premis. Després dels cinc del Baxi hi ha hagut quatre equips amb dos reconeixements (Hapoel Holon, Ludwigsburg, Lenovo Tenerife i Cluj), i també hi ha hagut mencions per al Galatasaray, el Rytas i el Treviso.

El premi gran, en de MVP de la temporada, ha estat per a un Chima Moneke que, minuts abans, n'havia rebut un com a integrant del millor cinc de l'any. El nigerià, per tant, va fer dos parlaments. En el segon, el més sentit, va explicar com li ha costat arribar fins al punt on és ara i la seva temença que s'acabi "el màgic any" que està vivint. Moneke va dir que els premis eren per al club, no tant per a ell, va recordar que fa anys que no veu la seva família, tot i que els seus germans el visitaran aviat, i va revelar que, tot i la seva imatge i el seu caràcter cap a l'altra gent [ahir anava vestit amb un indescriptible vestit rosa amb pantalons curts], és molt introvertit. Va rebre un retrat a partir d'una imatge del fotògraf del club, Joaquim Alberch.

A més de Moneke, també va ser reconegut l'entrenador, Pedro Martínez, que va recordar que ja fa 32 anys que va arribar per primer cop a Manresa i que s'hi sent com a casa. Va voler destacar que el club és "sobretot molt professional" i va voler destacar la feina de totes i cadascuna de les persones del club, a part de remarcar la seva excel·lent relació amb jugadors, directius, equip tècnic i seguidors.

A part dels dos premis a Moneke i el de Pedro Martínez, també va rebre'n un Joe Thomasson, com a integrant del segon millor equip del torneig, i Dani García, lesionat per a la disputa d'aquesta Final Four, com a autor de la millor assistència.

Pel que fa als altres guardons, Justin Simon (Ludwigsburg) va rebre el del millor tap i Elijah Stewart (Cluj), el de la millor esmaixada. Van acompanyar Thomasson en el segon millor equip Marcelinho Huertas (Lenovo), DeVaughn Akoon Purcell (Galatasaray), Stewart (Cluj) i Ivan Buva (Rytas). En el millor equip hi havia, acompanyant Moneke, Joe Ragland i Chris Johnson (Holon), Jonah Radebaugh (Ludwigsburg) i Giorgi Shermadini (Lenovo). El millor jove va ser Giordano Bortolami (Treviso).

L'acte, que va durar poca estona, va ser presentat per l'exjugador i actual presentador Sitapha Savané i es va iniciar amb una peça d'un quartet de corda. L'entrada al recinte es va fer a través de l'habitual catifa vermella i hi van ser tots els integrants dels equips de la Final Four. Els del Baxi van marxar immediatament després de l'entrega per descansar de cara a la final de demà contra el Lenovo Tenerife.