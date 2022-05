L’eufòria s’apodera dels aficionats del Baxi aplegats a les pantalles gegants

Mentre a Bilbao gairebé tres mil persones gaudien en directe de la victòria del Baxi, a Manresa i a Artés uns quants centenars compartien emocions davant pantalles gegants.

A l’Ítaca Market, a la zona dels Trullols, l’eufòria va esclatar fins i tot abans que acabés el partit, quan el joc ja es veia decidit. Centenars de persones van omplir l’espai i i va seguir el partit amb neguit al començament i entusiasme al final.

Xènia Castet, de Sabadell, que va venir a Manresa amb uns amics aficionats al Baxi, i que era el primer partit que veia, va destacar el bon joc que van oferir els jugadors manresans i l’esforç enorme que van fer per aconseguir la victòria.

Aleix Estany, de Sant Joan de Vilatorrada, va comentar que havia viscut el partit amb molta emoció i que havia vist bé el Baxi, malgrat les dificultats que li posava l’equip rival. Va argumentar que havia sigut un partit molt complicat però que gràcies a la defensa l’havien pogut superar. Pel que fa al partit de diumenge, l’espera amb moltes ganes i intentarà anar-lo a veure al pavelló del Bilbao Arena. Considera que «una afició ha d’animar sempre i estar amb l’equip tant en els bons moments com en els dolents, i una oportunitat com aquesta s’ha d’aprofitar perquè no sabem quan tornarà a passar». Ho rematava dient que encara no en té prou: «Si estem en una final, s’ha de guanyar».

El manresà Denís Llussà va veure el partit bastant igualat, ja que «l’equip rival ha defensat molt bé, però nosaltres hem fet un atac que ha sigut fulminant, i això té molt mèrit». De la final de diumenge en pronostica que «farem molt bon equip entre els sentiments dels jugadors i l’emoció dels seguidors del Baxi».