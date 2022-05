Pedro Martínez: «En l’últim quart tots estàvem cansats però hem imposat la nostra mentalitat»

Pedro Martínez i Yankuba Sima apareixien feliços, però serens a la sala de premsa després del partit. El tècnic barceloní va declarar que havia estat «un partit molt dur per les dues bandes. Sobretot en l’últim quart tots dos equips tenien poques energies, perquè han fet una bona defensa. El Ludwigsburg és molt bo en defensa, amb una gran actitud, pressionat la pilota. Han imposat un bon ritme, sobretot al primer quart. Yankuba ha fet un gran tercer quart, i en l’últim període hem tingut una gran mentalitat, tot i el 6-8 de parcial que hi ha hagut.»

Sobre el joc, «estic molt content menys per alguns errors defensant en l’un a un, inclòs en el darrer quart. Estàvem molt cansats, sobretot amb els jugadors de fora. Han jugat massa minuts i estàvem cansats i no hem canviat bé a atac. Hem tingut problemes al principi i al final amb el rebot defensiu. Però hem jugat bé i és bo perquè els alemanys són un dels més bons carregant el rebot ofensiu».

Sobre la final, Pedro Martínez va passar la pressió al contrari en dir que «ells han jugat més vegades la final i tenen tres o quatre vegades el nostre pressupost, però tenim il·lusió per arribar a un punt on no havíem estat mai».

Per la seva banda, Yankuba Sima va dir que el partit «ha tingut intensitat, no ha estat fàcil. El Ludwigsburg ha fet un gran desgast físic. No hem pogut imposar el nostre ritme perquè ells han pressionat molt, però hem estat centrats i hem pogut guanyar», en part, «gràcies a l’ajuda de la nostra gent, de la nostra afició».