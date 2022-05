Milers d'aficionats del Baxi Manresa han tenyit aquesta tarda de vermell els carrers de Bilbao amb una multitudinària rua pel centre de Bilbao. L’afició del Manresa ja escalfa motors per la final de la Basketball Champions League que es celebrarà a les 20 hores contra el Lenovo Tenerife. Segons la policia local de Bilbao, més de 3.000 persones s’han concentrat a la fan zone de Movistar a 3/4 de 5 per començar una rua que ha d’arribar fins a l’estadi on es jugarà la final, al Bilbao Arena.

12 L’afició manresana ha assaltat els carrers de Bilbao passant per alguns dels indrets més cèntrics de la ciutat tot recorrent el seu casc antic. La rua ha arribat al Bilbao Arena al voltant de les sis de la tarda, on també s'aplegaven desenes de seguidors d'ambdós equips. El Baxi busca avui fer història a la capital basca. Regió7 informa en directe del minut a minut dels moments previs a la fita històrica.