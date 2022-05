L'entrenador del Baxo¡i Manresa, Pedro Martínez, ha subratllat que, malgrat la "frustració" per haver perdut la final de la Lliga de Campions davant del Lenovo Tenerife (87-98), la temporada del seu equip "continuarà sent històrica".

"Evidentment volíem guanyar i ara és normal estar decebuts, però cal aixecar-se i perseverar. Cal fer una valoració positiva de la competició, ser crítics amb les coses que podem fer millor. Així és la vida", ha reflexionat el tècnic en la roda de premsa posterior al partit.

Martínez ha reconegut que el Tenerife va ser "molt superior" al Manresa. "En la primera part van saber com atacar-nos i ficar-nos en problemes i en la segona intentem ajustar la defensa, però van tirar molt bé de tres i aquí s'ha trencat el partit. Hem tractat de tornar amb una bona mentalitat, però no ha estat possible. Ens va faltar una mica d'energia", ha explicat.

D'altra banda, es va mostrar "orgullós" de l'afició manresana que s'ha desplaçat en massa aquest cap de setmana a Bilbao, entorn dels cinc mil en la final."Ara tenim un sabor amarg perquè ens hauria agradat guanyar i celebrar-lo amb ells, però els valors que han demostrat i el com han cregut en nosaltres ha de continuar", ha recalcat.