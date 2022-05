Llàgrimes per haver-ho tingut molt a tocar, però no cares llargues, conscients que el rival havia estat superior. Això és en el que han coincidit el tècnic Pedro Martínez i la majoria dels jugadors del Baxi Manresa just acabar i en les hores posteriors de la derrota contra el Tenerife en la final de la Basketball Champions League. També hi van haver paraules d'agraïment als aficionats manresans.

Pedro Martínez: -"El nostre problema era que no creàvem dubtes en l’atac del Tenerife. Intentàvem ser agressius però ells han trobat la manera d’encertar a prop de la cistella. A la segona part hem intentat canviar la defensa i ser més conservadors, però el Tenerife movia la pilota on tocava, ha fet grans tirs i finalment han guanyat perquè han jugat millor". -"Ens ha faltat una mica d’energia. Hem intentat ajustar la defensa però no ha anat bé. Ells han tirat molt bé de 3 i aquí és quan s’ha trencat el partit. Hem intentat tornar amb bona mentalitat i amb molta lluita però no ha sigut possible. -"La temporada continuarà sent històrica perquè no pot dependre de guanyar o perdre un partit, però ens hagués agradat guanyar el títol". Chima Moneke -"Tenim la millor afició d’Europa. Avui ha sigut increïble malgrat la derrota. Em fa ràbia no haver pogut veure com hauria sigut si haguéssim guanyat". -Felicitats al Tenerife. Han estat el millor equip aquesta nit. Tot i així, estem fent una temporada infernal i estic molt orgullós de formar part d'aquest equip". Yankuba Suma -"Ja havent reflexionat una mica: no es pot estar trist quan dónes el màxim i no n'hi ha prou. Marxem d'aquesta competició amb el cap ben alt i deixant el nom del Bàsquet Manresa al capdamunt d'Europa. Orgullosos". Dani Pérez -"Ho hem donat tot, però han estat millors... felicitats al Tenerife. Gràcies pel suport, per l'esforç i per fer-nos sentir com si juguéssim al Congost, seguiu sent la P**A millor afició del món, amb diferència". Joe Thomasson -"Per sobre de tot estic agraït per l'oportunitat d'haver disputat un partit tan important. Tot i la derrota ha estat increïble. Vull fer un agraïment especial a tots i cadascun dels fans que han vingut, sou increïbles". Guillem Jou -"Tenim la millor afició del món! Eternament agraïts pel suport incondicional!". Kyle Wiltjer (Tenerife) -"Mai he vist res com això ni n'havia format part. Un gran respecte a tots aquests fans!!!" (dirigit a l'ambient i els càntics dels manresans felicitant els campions).