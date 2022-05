Al voltant de 350 persones van omplir ahir la Sala 2 de Gener d’Artés per donar suport al Baxi Manresa des de la distància. Com ja va fer en la semifinal, el CB Artés va posar una pantalla per seguir el partit en directe, que va fer que, malgrat el resultat, es visqués una festa del bàsquet.