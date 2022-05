El Baxi guanya a Màlaga i no llança la tovallola per millorar posicions (95-100)

El Baxi Manresa, amb més patiment final del necessari, ha guanyat a la pista de l’Unicaja (95-100) i tindrà l’oportunitat, en l’última jornada, de millorar la setena posició a la classificació que semblava que tenia atribuïda. Els manresans, només tres dies després de perdre la final de la Champions, han arribat a vèncer de 24 punts, però l’Unicaja ha tingut opcions en una gran reacció final. Thomasson, amb un esquinç, i el debutant Badio, amb una lesió muscular, augmenten la llista d’afectats físics de l’equip.

La fredor al Martín Carpena, provocada per la mala marxa de l’Unicaja aquesta temporada, ha beneficiat el Baxi en els primers minuts. Els manresans han imposat el seu ritme habitual i han trobat sis punts d’arrencada (0-6), quatre d’ells de Sima. Els locals només trobaven un inspirat Brizuela en els primers minuts, però els seus atacs eren poc clars i el Baxi ha aconseguit anar ampliant la diferència trobant tots els homes. Tots cinc han anotat en els primers quatre minuts i mig, inclòs un triple de Thomasson. Una acció entre els dos pivots, Sima i Moneke, ha provocat que Ibon Navarro aturés el duel amb un clar 7-16.

El tècnic vitorià ha decidit aleshores donar entrada a Dejan Kravic i a Cameron Oliver a sota la cistella i els dos pivots van fer mal al Baxi. Un parcial de 6-0 ha deixat el 13-16 i, tot i que els manresans s'han tornat a escapar amb bàsquets de Thomasson i Bako, a més d’un triple de Rafa Martínez, l’Unicaja ha trobat el seu ritme en el punt final del període i l'ha abandonat perdent només per dos punts (21-23). I encara sort que Kravic ha errat un tir lliure darrere de l’altre.

Fent la goma

Però el Baxi sempre ha anat amb la iniciativa. Debutat ja el senegalès Brancou Badio, amb bàsquet inclòs, un bàsquet de Thomasson i un triple de Maye han estat els que han començat a obrir forat (25-32). El partit s’ha convertit en una goma, en què els catalans tibaven i els malaguenys encongien. L’entrada a la pista de Sima, més sòlid que Bako, ha permès una nova escapada als dobles dígits, reblada per un tir lliure de Thomasson (39-40). L’Unicaja anava a batzegades, bàsicament empeses per Brizuela, el seu millor home, però en el tram final ha sorgit un gran Moneke, amb dos triples i un 2+1 sense resposta per als locals. La màxima diferència fins aleshores, de dotze punts, ha estat reduïda per Abromaitis per deixar una sensació al descans (32-42) que el Baxi tenia el partit on volia, però que calia tancar-lo.

Partit trencat

I ha semblat que volia fer-ho per la via ràpida en els dos primers minuts i mig del tercer període. Thomassonha marcat el camí, tot i cometre la tercera falta després de l’enèsima exhibició de teatre d’Alberto Díaz, Vaulet ha seguit a la contra, Moneke ho ha confirmat amb el seu tercer triple i Sima ha tancat el parcial de 0-10 amb un alley-oop que ha fet que el públic del Carpena escridassés els seus (42-62).

El parcial encara pujaria quatre punts més (42-66), amb encerts d’un Moneke desaforat i de Vaulet, però una acció del nigerià,en què ha errat una esmaixada en solitari, va semblar despertar els andalusos i el públic. Aleshores, els locals han començat a encertar triples de manera compulsiva, amb cinc encerts de Jaime Fernández, Alonso (2), Abromaitis i Bouteille, només respost per un de Brancou Badio. El 59-72, amb un parcial de 17-6, ha obligat Pedro Martínez a aturar el partit a 2.04 per a l’últim descans.

En aquell moment ha sorgit Bako, amb un rebot en atac i una falta provocada, i ha impulsat el Baxi a un tram final del període favorable, amb l’ajut de dos tirs lliures de Valtonen, que li ha permès arribar al final del període amb 17 punts de renda (62-79).

Salvats per la campana

L’últim quart no ha començat gaire bé per al Baxi .Thomasson s’ha torçat el turmell en trepitjar el peu d’Alberto Díaz. Tot i això, el Baxi ha protagonitzat l’escapada definitiva traient partit d’un gran Dani Pérez en la passada i en les finalitzacions de Bako i Moneke .El belga ha establert el 67-89, amb 7 minuts per jugar. Els malaguenys han intentat retallar la distància de mà d’Oliver i d’un parcial de 10-1, amb alley-oop de Nzosa, infrautilitzat pel seu tècnic i que ha fet una bona entrada al partit, i bàsquet de Mooney (78-90), amb crits de «sí se puede» al pavelló.

Els tirs lliures de Dani Pérez i un bon bàsquet de Badio donaven aire, però l’Unicaja seguia creient-hi i un triple de Barreiro deixava el seu equip a buit punts (86-94), encara amb 2.45 per jugar. Per sort, Dani Pérez estava encertat des de la personal i Moneke ha clavat un tap a Nzosa quan el bàsquet ja es cantava .De tota manera, el Baxi no estava fi en atac i especulava massa amb el temps. Mooney ha anotat dos tirs lliures, Moneke ha fet una mala entrada a cistella i l’Unicaja tenia 1.18 per remuntar vuit punts. Oliver, amb tres rebots en atac, ha posat el 90-96 amb un minut per jugar i Moneke ha errat sota la cistella. Per sort, Barreiro ha fallat un triple determinant. Però Dani Pérez ha fet camp enrere i Badio ha tingut problemes musculars i ha hagut de ser retirat. Alonso ha tornat a tirar un triple per mantenir les opcions, però també l’han enviat al cèrcol i Dani Pérez, a 15,5 segons, ha semblat sentenciar des de la línia de personal. Però Abromaitis ha fet un triple, Valtonen ha perdut la pilota en el servei de fons i el partit encara no s’havia acabat. Llavors, Oliver ha recollit un tir a la desesperada del mateix Abromaitis i ha posat el 95-98, a 5,9 segons. Llavors, els manresans han estat a punt de perdre de nou la pilota en el servei de banda, però Dani Pérez ha rebut una falta antiesportiva d’Oliver, ha anotat els dos tirs lliures (95-100) i ha tancat l’agonia.