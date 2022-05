Sense temps per pair les nombroses vivències i emocions viscudes el cap de setmana passat a Bilbao i encara menys per reflexionar i interioritzar la fita històrica aconseguida al classificar-se per disputar la final d’una competició europea per primera vegada. Quan encara és viu el dolor i la inevitable frustració que comporta veure som s’esvaiex el somni d’aixecar el ceptre continental de la Basketball Champions League, els jugadors i tècnics del Baxi Manresa afronten avui a Màlaga, a la pista de l’Unicaja, a partir de les 20.30 hores, el penúltim partit de la fase regular de la Lliga Endesa.

La competició d’elit no s’atura i els manresans han de centrar-se i concentrar-se en la lliga. Entre avui i dissabte, quan el Barça visita el Nou Congost (18 hores), els jugadors de Pedro Martínez encaren el repte de dos partits d’altíssima exigència amb l’objectiu de competir per recuperar la sisena posició al final de la 34a i última jornada de l’actual edició de la lliga. No endebades, la conseqüència de la combinació de la derrota encaixada pel Baxi Manresa el dimecres, 27 d’abril, al Nou Congost, contra el Coosur Reial Betis (96 a 102), en partit avançat corresponent a la 32a jornada, i de la victòria assolida pel Bitci Saski Baskonia, dissabte, contra el Casademont Saragossa (91 a 59) és el descens dels manresans a la setena posició de la taula classificatòria. Un lloc que comportaria tenir el Reial Medrid CF com a oponent a l’eliminatòria de quarts de final del play-off pel títol.

Lògicament, si els jugadors, tècnics i aficionats del Baxi Manresa volen ser ambiciosos, seria més factible sorprendre el Club Joventut de Badalona, actual tercer classificat, o fins i tot el València BC, quart, en aquest primer capítol del play-off.

Saba nova a la posició de base

El Baxi Manresa va anunciar ahir el fitxatge del jove escorta o base senegalès Brancou Badio fins a final de temporada (veure article de la pàgina següent). Segons la nota informativa feta pública pel club, Sylvain Francisco «arrossega molèsties després de disputar la Final Four de Bilbao i és dubte per al partit» a Màlaga. Tot i això, la incorporació de l’exjugador del Barça B i dels Fraport Skyliners (Alemanya) transmet un missatge inequívoc a l’afició: els tècnics i els jugadors del Baxi Manresa no renuncien a posar el millor colofó possible a l’espectacular temporada que han protagonitzat a la Lliga Endesa, malgrat les baixes del base Dani Garcia i de l’ala Guillem Joau, ambdós lesionats de llarga durada, i el migrat estat físic dels altres dos directors d’orquestra, Dani Pérez i Sylvain Francisco. A més, el manresà Toni Naspler continua a disposició de Pedro Martínez.

L’Unicaja de Málaga, dirigit des de fa unes jornades per Ibon Navarro, disposa d’una plantilla completa i amb talent en totes les posicions. No obstant això, els malaguenys han fet una temporada nefasta, molt per sota de les expectatives, i en l’actualitat ocupen la dotzena posició a la classificació amb un balanç de 13 victòries i 19 derrotes. Aquest fet incrementa la dificultat del duel d’avui contra l’Unicaja. De ben segur, els andalusos es voldran acomiadar de la seva afició amb un triomf.

L’escorta Rafa Martínez va assenyalar, en la roda de premsa prèvia al partit, que «després d’aquest cap de setmana tan intens això no s’atura». Per tant, al Martín Carpena «intentarem refer-nos i competir com ho hem estat fent tota la temporada». El santpedorenc considera que «serà un partit difícil. Els amfitrions tindran ganes de tancar aquest curs amb una victòria davant la seva afició». L’objectiu del Baxi Manresa ha de ser frustrar aquest anhel i signar el vintè triomf de l’exercici a la lliga.