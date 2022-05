Després del partit, Pedro Martínez analitzava la situació i deia que «hem jugat uns bons 32 o 33 minuts, amb bon ritme, amb encert. Però tot se n’ha anat a can pistraus quan s’han ajuntat les lesions de jugadors en la mateixa posició, de Thomasson i Badio. Dani Pérez no ha tingut descans, l’Unicaja ha pressionat tot el partit, sobretot en la remuntada, i no hem fet bones defenses. També han anotat molts tirs de mèrit. No hem estat intel·ligents i el partit se’ns ha fet molt llarg. Tot i això, estem contents de treure endavant el partit i d’obtenir la victòria número 20».

L’entrenador va admetre que «veníem d’un disgust. Això et fa perdre la concentració en el present. L’únic que havíem parlat era que ens quedaven partits de lliga i res no s’havia acabat. Si que estava preocupat per com entràvem al partit, però hem fet una bona demostració de caràcter i l’equip ha estat bé».

Respecte dels dos lesionats, «ara estan adolorits i demà se’ls faran les proves pertinents. No és res que els descarti absolutament per al partit de dissabte. No és d’aquesta gravetat, però caldrà veure com estan, a veure si poden jugar».

Sobre el nou jugador, Brancou Badio, «la incorporació arriba per les lesions. Ens hauria agradat que hagués estat abans, però no va poder ser per temes de contractes. Avui no era previsible que jugués tants minuts si Francisco hagués actuat o Thomasson no s’hagués lesionat. Ha fet un entrenament, ahir, el vam conèixer a l’aeroport i m’ha agradat l’actitud que ha tingut, l’atreviment. És un molt bon fitxatge. Caldrà veure’l una mica més què ens pot donar. Avui ens ha ajudat molt».