El Baxi Manresa ha caigut derrotat contra el Barça (80-94) en un partit en què ha dominat a la primera part, però en què ha estat superat pel poder del líder de la lliga regular en la segona. Un gran Laprovittola ha trencat el duel al tercer període i ara els manresans disposaran de poc més d’una setmana per preparar el play-off contra el Reial Madrid. La baixa de Thomasson s’ha notat sobretot en el tir, en què els locals han signat un nefast 2 de 22 en triples.

Parcials per a tots dos (21-15)

El Barça ha recuperat Exum, lesionat en les últimes dates, per a un partit que es perdia Thomasson per l’esquinç de turmell de Màlaga. Aquesta baixa del nord-americà semblava que llastaria els locals, i encara més quan els blaugrana han sortit forts i s'han situat amb un avantatge de 2-9, amb un triple inclòs de Mirotic. Però un tap conjunt de Badio i Moneke al jugador montenegrí ha precedit un parcial d’11-0 per als locals, amb dos 2+1 inclosos de l’ala-pivot nigerià. El Baxi havia pogut trobar el seu ritme i una altra acció de bàsquet i addicional de Sima ha establert el 13-9.

El temps mort de Jasikevicius ha semblat que anava bé al seu equip. En la primera acció, triple obert d’Exum. Després, final de possessió local i, finalment, falta rebuda per Jokubaitis. El tècnic lituà ha situat a la pista homes defensius com Sergi Martínez i Nigel Hayes. El Barça jugava més lent i ha trobat un parcial per posar el 13-15, però un rebot en atac de Bako, amb bàsquet i addicional, ha sigut el preludi de l’última acceleració del quart del Manresa. El mateix belga, Naspler i Valtonen, aquest sobre la botzina, han fet aixecar el públic amb el 21-15 del primer descans.

El Baxi col·lapsa el tir visitant (40-33)

El Barça ha tingut veritables problemes en el tir i el Baxi ho ha aprofitat per trobar la màxima diferència (24-17), amb un bàsquet de Sima. El gironí s'ha mostrat molt efectiu a les dues cistelles, la defensa dels manresans, molt tancada, ha obligat a llançar els visitants, i entre el pivot i un ganxo de Badio ha arribat el 30-22 que ha mostrat la superioritat dels amfitrions.

Els següents minuts han sigut més del mateix. Tot i que Smits ha anotat el seu segon triple, l’ofensiva barcelonista era molt magra i, en canvi, el Baxi ha anat trobant jugadors, ara Vaulet en una contra, ara Moneke o, fins i tot Dani Pérez, en un triple parat i llunyà que ha fet que Jasikevicius tornés a aturar el partit (38-29). Els blaugrana han trobar alguns tirs lliures de Mirotic, que s'ha enganxat en una discussió amb Moneke i, a més, ha vist com l’indicaven la tercera falta personal. En l’última jugada, el nigerià ha anotat el seu desè punt, en una penetració habitual, i ha deixat el 40-33.

Imparable Laprovittola

L’inici del tercer període ha acollit un convidat inesperat. Nigel Hayes ha anotat de tres i de dos i, amb un triple posterior de Laprovittola afegit, el Barça ha consolidat la remuntada (40-41). El Baxi s'ha recuperat d’aquest cop i ha trobat sis punts seguits i, a més, una antiesportiva de Calathes, que li ha permès escapar-se fins al 48-43, amb bàsquet de Moneke. Però aleshores ha arribat el moment Laprovittola. Deu punts de l’argentí, per sumar-se setze en el període, amb dos triples, han canviat el signe del marcador (54-56). El Baxi no ha trobat el camí de la cistella, amb 1 triple encertat de 16 intents, i Jokubaitis ha pres el relleu amb, cinc punts, llançament de tres inclòs, per donar una màxima diferència als seus matisada per una penetració fins a la cuina de Vaulet (56-63) que ha tancat un quart frenètic.

Però el Barça ja estava llançat i el Baxi s'ha notat cansat i sense idees en atac, després de fallar tants triples. Ara qui sorgia era Sanli. El pivot turc ha esmaixat i, a continuació, ha encertat des de tres punts. Darrere venia un triple del retornat Mirotic i, per acabar, un 2+1 de Hayes, que ha deixat un gairebé irrecuperable 60-75 a falta de 7.03 per al final, ja que el nord-americà on ha encertat el tir lliure.

Al Baxi no li sortia res i Mirotic, ara sense l’ombra de Moneke, ha tornat a anotar de tres, abans que Calathes donés un clínic de domini de la bola i situés el 60-80. Els últims minuts ja han sigut innecessaris. El conjunt visitant, animat per la bona segona meitat, ha seguit mostrant-se intens en defensa mentre els manresans han suat molt per poder anotar cap cistella. A sobre, Vaulet s'ha fet mal a la mà caient a terra, tot i que no ha semblat que fos greu. Pedro Martínez ha decidir reservar el ferro i posar els suplents en pista i aquests, liderats per Rafa Martínez, han impedit que la distància creixés, amb un Barça que també ha sabut que la feina s’havia acabat. El Baxi tindrà una setmana i uns dies per preparar el play-off contra el Madrid.

