Una nit de festa i de transistors

El titular d’aquest article és una mica boomer. Sí que és cert que molta gent, afortunadament, encara escolta la ràdio per assabentar-se a l’instant dels resultats d’altres partits, però en l’era de les aplicacions mòbils, tant de resultats com per seguir partits amb imatge i tot, la paraula transistor sembla en desús. De tota manera, la realitat és que els aficionats del Baxi Manresa viuran una jornada en la qual el líder de la lliga regular i campió en exercici visita el Congost, en què es podrà animar l’equip per primer cop després del subcampionat europeu a Bilbao i en què, a més, encara hi ha coses en joc.

Finalment, en un tardà exercici de coherència, l’ACB va decidir que tots els equips que es jugaven alguna cosa en aquesta jornada número 34 actuessin a la mateixa hora, a les 20.45. El partit dels manresans estava previst per a les sis de la tarda i s’ha hagut de moure perquè s’hi juguen coses, quedar setens, tal com estan ara, o pujar fins a la sisena o la cinquena posicions. Els comptes són clars. Si el Baxi perd, queda setè segur. Si guanya, però Baskonia i Lenovo Tenerife també ho fan, no millora cap posició. En canvi, si derrota el Barça i perd un dels altres dos, serà sisè, i si obté la victòria i perden els altres dos, quedarà cinquè. La diferència és notable, ja que es passaria d’un play-off contra el Reial Madrid a un altre davant del València o el Joventut, equips que, tot i ser igualment molt difícils i haver-hi de jugar amb el factor en pista en contra, semblen una mica més atacables d’aquí a una setmana i mitja. El dubte de Thomasson De cara al partit d’avui, el tècnic, Pedro Martínez, va confirmar la baixa de Sylvain Francisco, que ja no va poder actuar a Màlaga i que s’afegeix a les de Guillem Jou i Dani García. En canvi, no va descartar la presència de Joe Thomasson, que va haver de deixar el partit a la pista de l’Unicaja per un esquinç de turmell. El mateix basquetbolista d’Ohio va deixar clar a Twitter que té esperances de jugar avui. De fet, Thomasson ja fa setmanes que juga amb dolor, per culpa d’una fasciïtis plantar que, encara que segur que li molesta, no li ha impedit poder rendir a gran altura fins ara. Qui sí que jugarà segur serà Brancou Badio, que al Carpena va notar la inactivitat amb problemes musculars a l’últim minut. En la prèvia, l’entrenador del Baxi deia que el seu equip intentarà «guanyar. Ajudarem el públic que entri al partit amb la nostra entrega habitual i celebrar el final d’una lliga regular que ha estat molt bona per a nosaltres. Després tindrem una aturada llarga fins als play-off i ens haurem de seguir preparant per competir». Respecte del Barça, Pedro Martínez va dir que «és un equip molt llarg. Deixaran algun jugador molt bo fora de la convocatòria. Cal estar preparat per enfrontar-nos a molts elements que anoten des de fora, un rival molt físic i molt dur. Però hem d’intentar fer el millor possible i preocupar-nos de nosaltres». El Barça, de fet, serà el convidat a la festa només cinc dies abans d’enfrontar-se al Reial Madrid en una semifinal de l’Eurolliga, a Belgrad. Ja en els darrers partits ha donat descans a algunes de les seves estrelles i només té una baixa, la de l’australià Dante Exum, que es mira de recuperar per arribar a la Final Four. El Barça ja no s’hi juga res, perquè és primer de la fase regular passi el que passi. Quatre equipses juguen les dues posicions de descens La nit serà dramàtica per a quatre equips, dos dels quals segellaran el seu descens a la LEB Or. De fet, la salvació es jugarà en cinc pistes, ja que l’Obradoiro i el Betis estan salvats, però poden fer de jutges en múltiples empats. El duel més calent serà el Burgos-Fuenlabrada. Qui guanyi, gairebé se salva, tot i que els madrilenys tenen opcions caient i els castellans poden baixar vencent en quatre combinacions. El MoraBanc Andorra baixarà segur si perd a casa contra el Lenovo i té algunes opcions de fer-ho encara que venci. Finalment, el Casademont Saragossa juga a Múrcia i es pot salvar o baixar guanyant o perdent. També seran importants l’Obradoiro-València i el Surne Bilbao-Coosur Betis.