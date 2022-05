El segon partit del play-off pel títol de lliga entre el Baxi Manresa i el Reial Madrid, és a dir, el que es disputarà al Nou Congost, es jugarà en un horari tan poc habitual com el dissabte, 28 de maig, a les 16.30 hores. El motiu, tot i que no s'ha explicat per part de l'ACB, és avançar els dos compromisos d'aquella jornada per no coincidir amb la final de la Lliga de Campions de futbol, a les nou de la nit, entre el Liverpool i el Reial Madrid de futbol.

El primer partit de la sèrie, al WiZink Center, s'haurà disputat el dimecres, dia 25, a les nou de la nit. En cas que fes falta la disputa d'un tercer, aquest també es jugaria a Madrid i seria el dilluns, dia 30, a les 21.30 hores.

L'ACB ha fet públics els horaris aquest diumenge, just l'endemà de la finalització de la lliga regular. Els play-offs començaran amb la disputa d'un partit cada dia. El dimarts, 24 es jugarà, també a les 21 hores, el València-Bitci Baskonia, retransmès per Vamos. El primer Madrid-Baxi també serà per Vamos i el dijous, dia 26, es jugarà el Joventut-Lenovo Tenerife, a les 21 hores, per Movistar Deportes. Completarà aquesta primera tongada el Barça-Gran Canària, el divendres, 27, a les 21 hores per Movistar Deportes. És curiós de veure com les dues eliminatòries amb els conjunts canaris són aquelles en què els equips tindran menys temps de recuperació entre els partits, fet que no s'entén gaire tenint en compte que cal fer el viatge entre la part més oriental de la península i les illes.

Així, els segons partits començaran el dissabte, 28 amb el Baxi-Madrid per Vamos a les 16.30 hores i amb el Bitci Baskonia-València per Movistar Deportes a les 18.30 hores. El diumenge, 29, es jugaran els duels entre el Lenovo Tenerife i el Joventut a les 13 hores, horari peninsular, per Movistar Deportes i el Gran Canària-Barça, a les 21 hores, horari peninsular, per Vamos.

En cas que siguin necessaris els tercers partits, el dilluns a les 19 hores es jugaria el València-Baskonia; el mateix dia, a les 21.30 hores, el referit Reial Madrid-Baxi; el dimarts, 31, a les 19 hores, el Joventut-Lenovo i el mateix dia, a les 21.30 hores, el Barça-Gran Canària. Tots aquests tercers partits serien per Vamos, menys el de Badalona.