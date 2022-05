Pedro Martínez va focalitzar la roda de premsa en la necessitat de recuperar els lesionats (Dani García, Francisco i Thomasson) de cara al primer partit del play-off contra el Reial Madrid. Va admetre que «tenim la sort que el partit no és ara mateix, sinó que no se sap quan serà i esperem poder recuperar jugadors. Tot passa per aquí. M’alegro que tinguem la possibilitat, que no la certesa, tot i que no m’hi jugo ni un duro. Falta més d’una setmana. Menys Guillem Jou, la resta els hem de recuperar, però no el dia abans. Fa molt de temps que no ens entrenem bé i així ens va. No hi ha tàctica, no hi ha rival. Jo soc l’entrenador, recuperar jugadors és cosa d’altres».

Sobre el trencament del partit en el tercer quart, a càrrec de Laprovittola, «quan arribes tard contra un jugador tan bo, t’ha castigat. Nosaltres tampoc no hem tingut un bon percentatge i ens ha condemnat. És difícil trobar tirs en la seva defensa de canvis i no tenim tiradors. Quan no es tira ràpid, els percentatges cauen». Sobre la temporada, «és impressionant i molt bona. Vint victòries les hauríem signat amb sang al principi. El camí ha estat molt bo. N’hauríem pogut tenir alguna més i algun average guanyat, però estem molt justos físicament i avui hem viscut el patiment de veure algun jugador amb molts minuts que no es lesionés. Hem de recuperar jugadors, si no, la resta és l’heroica, i amb això només hem guanyat el partit de Múrcia i la semifinal de la Champions». Respecte de Brancou Badio, va dir que «hem fet de la necessitat virtut, però físicament està mort. N’estic molt content, de tota manera, ja que només ha fet dos entrenaments amb nosaltres».