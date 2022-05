Pedro Martínez apel·la a l'ambició davant l'inici del play-off contra el Madrid

Deu dies després de jugar el darrer partit de la fase regular de la Lliga Endesa, el Baxi Manresa torna a les pistes amb un compromís d'envergadura: el primer enfrontament del play-off de quarts de final contra un Real Madrid que dissabte va perdre la final de l'Eurolliga per només un punt (57-58) contra l'Efes. El duel es disputarà demà dimecres a les 21 h al WiZink Center de la capital espanyola i els bagencs l'afrontaran amb "ambició, mentalitat, lluita i intentant competir al màxim nivell", tal i com ha explicat aquest migdia el tècnic Pedro Martínez.

"Aquesta setmana se'ns ha fet llarga, portem molt temps parats, i en aquest moment de la temporada el que vols és competir i no parar", ha reconegut l'entrenador del Baxi. L'equip va perdre 80-94 amb el Barça en la cloenda de la lliga regular el 14 de maig i, des d'aleshores, s'ha dedicat a entrenar i recuperar alguns jugadors que tenien molèsties físiques. Per intentar donar la sorpresa a la pista blanca, Martínez disposa de tots els seus efectius excepte els lesionats de llarga durada Guillem Jou i Dani García. El Madrid no comptarà amb el base Nigel Williams Goss, lesionat a la Final Four contra el Barça.

"Ens hem centrat en la feina, no hem parat d'entrenar i hem fet les coses el millor que hem pogut, però han estat molts dies sense competir", ha recalcat Martínez. Recordant la victòria del 20 de març al WiZink (75-86), Martínez ha explicat que "ells estaven en un moment molt dolent, potser dels que més de l'etapa de Laso, les últimes onze temporades, però ara es troben en una dinàmica molt millor, són subcampions d'Europa i van estar molt a prop de guanyar. Arriba el play-off i tothom dona un pas endavant, nosaltres i ells; hem d'esperar el millor Madrid possible de la mateixa manera que ells deuen esperar el millor Manresa possible".

Martínez ha comentat també que, malgrat que porten molts dies sense competir, "no veig els jugadors desconnectats" i "crec que farem les coses bé". El tècnic barceloní no vol encara fer balanç del curs: "no hem de pensar que la temporada ja és un èxit, queda, com a molt un mes, i després ja farem la valoració".

Per intentar vèncer el Madrid, l'entrenador del Baxi considera que "s'ha de rebotejar, córrer, passar bé la pilota, defensar totes les seves situacions de bloqueig directe, ja que tenen molts jugadors i a vegades n'hi ha fins a tres que fan el bloqueig, també hem d'intentar no intimidar-nos amb el Tavares i jugar amb decisió i determinació".

L'eliminatòria se l'endurà l'equip que primer guanyi dos partits. El segon duel es jugarà dissabte a les 16.30 h al Nou Congost (un horari inusual fixat per evitar la coincidència amb la final de la Lliga de Campions de futbol que enfronta el Liverpool amb el Madrid), i si en cal un tercer la data és el dilluns a les 21.30 h, novament a Madrid.ç