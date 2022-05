L’entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, va admetre, després de l’enfrontament, que «en la primera meitat no hem entrat bé en el partit. Ens ha faltat un punt d’energia per estar a la seva alçada. Ens han tret una diferència gran i el partit ja ha quedat gairebé decidit. En la segona meitat hem estat bé d’actitud i hem intentat lluitar al màxim. Això ha fet que no haguem encaixat un resultat d’escàndol com podria semblar a la mitja part. Cal passar pàgina ràpid i a centrar-se en el partit de dissabte».

Incidint en aquest futur immediat, «cal recuperar-se tan aviat com sigui possible. Hem de veure si podem ajustar alguna cosa, que segur que quan repassem el vídeo ens adonarem que algunes d’elles les hem de fer diferent. Jugarem a casa, davant dels nostres aficionats i serà un altre partit. Tinc la convicció que serà diferent a avui».

Preguntat sobre si el Baxi va pagar els plats trencats de la derrota europea del Madrid, «no crec que hagi passat. El Madrid és millor equip que nosaltres i ho ha demostrat com ha de ser en un moment de la competició com aquest. És normal que hagin sortit molt durs i molt agressius. No hem pogut donar una resposta en part perquè és molt complicat fer-ho. No hem trobat inspiració en els tirs, sobretot a la primera part. També hem de ser conscients de la qualitat del rival, que ha jugat millor que nosaltres i que no hem pogut estar al seu nivell».

Sobre l’estat dels jugadors, «estan bé. He vist l’equip una mica faltat de ritme al principi, potser el temps aturats no ens ha anat bé. Tot i això sí que ens ha estat útil per recuperar jugadors i dissabte hi haurà els mateixos».