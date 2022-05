La millor temporada del Bàsquet Manresa en dues dècades s’ha acabat aquest dissabte amb aplaudiments d’agraïment, llàgrimes de comiat i una derrota contra el Madrid que elimina el Baxi dels quarts de final de la Lliga Endesa (74-83). En un partit emocionant i disputat fins a gairebé el darrer minut, quan només quedaven uns segons per posar el candau al curs, el Nou Congost dempeus, els àrbitres, els jugadors i els tècnics d’un conjunt i l'altre han ovacionat Rafa Martínez, una llegenda del bàsquet que ha posat punt final a la seva carrera jugant uns play-off pel títol. El santpedorenc, de 40 anys, ha anunciat la fi a una llarga i reeixida carrera que inclou set campanyes al Manresa.

💬 "Al final, todo pasa, todo acaba... y es un orgullo poder acabar en mi casa".



Rafa Martínez ❤️#PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/jRkQEhEySG — Liga Endesa (@ACBCOM) 28 de mayo de 2022

Conscient que la gesta de complicar-li la vida al Madrid passava per una aptitud diferent de la que l’equip ha mostrat en el primer partit de la sèrie, el Baxi ha sortit intens i concentrat, intercanviant cistelles amb els blancs i fent de la zona una eina per aturar els nombrosos arguments dels visitants. Bako ha començat a marcar el camí amb dues cistelles que responien als dos triples de Deck i Hanga.

El conjunt dirigit per Laso, que el dissabte anterior va perdre la final de l’Eurolliga per un sol punt, s’ha activat des del triple (6 de 13 al final del primer quart i 7 de 17 al descans), amb els incombustibles Llull i Rudy com a màxims anotadors en el moment de marxar als vestidors (8 punts cadascun). El Madrid s’ha imposat en el primer parcial (21-25) després d’arribar a guanyar de set punts amb un 18-25 que Martínez ha aturat amb un temps mort i Francisco amb un triple contra el tauler i en el darrer segon de la possessió.

El Baxi i el Nou Congost havien aturat la primera envestida blanca. Sense regatejar el més mínim en la consistència defensiva -Tavares ha arribat al descans amb només 2 punts i 3 rebots-, el Baxi no ha deixat escapar cap oportunitat per córrer i s’ha situat 4 punts per sobre en dues ocasions (33-29 i 36-32) abans que els blancs tornessin a intensificar el bombardeig. El 39-41 de la mitja part deixava el duel en el punt òptim d’ebullició.

Fidel a una resiliència que l’ha fet mereixedor de tots els elogis, el Baxi ha tornat a entrar en el partit quan els castellans s’han tornat a escapar amb una renda màxima de nou punts (46-55). Yabusele, un jugador que Pedro Martínez ha reconegut que no havia pogut aturar, era la punta de llança de l’embranzida del seu equip, però 4 punts de Francisco han ajudat a retallar el marge fins al 53-59 del final del tercer quart.

La caldera del Nou Congost ha pujat encara més de temperatura en una tarda molt xafogosa quan els locals han capgirat la truita (63-59) amb cinc punts de Moneke. L’equip no volia posar el punt final a la temporada i jugadors com Thomasson i Bako han liderat l’oposició al potent Madrid. Però aleshores ha sigut Deck qui ha agafat la responsabilitat i els blancs han tret diversos 2+1 a la defensa manresana que primer han equilibrat el resultat i després l’han tombat a favor seu.

Thomasson, amb tres tirs lliures consecutius, ha posat el 70-69 que seria el darrer marcador favorable. El Baxi no ha pogut forçar el tercer partit però l’afició ha reconegut a tècnics i jugadors el mèrit d’un curs que la ciutat no oblidarà mai.

Final de festa

Tot i la derrota a casa, el Congost ha viscut una autèntica festa des del moment que l'àrbitre ha xiulat el final de l'enfrontament. S'han viscut diversos moments com el comiat de Rafa Martínez que penja la samarreta després de 19 temporades en la màxima competició. Jugadors com Bako, Moneke o Thomasson s'han llançat de ple entre els aficionats i han regalat les seves sabatilles esportives i objectes personals. Tot això enmig d'una afició que ha corejat en tot moment el nom del Bàsquet Manresa.

