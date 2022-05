El Nou Congost bull per darrer cop aquesta temporada i acomiada Rafa Martínez

Tothom hauria preferit guanyar, però els gairebé cinc mil espectadors que van omplir ahir el Nou Congost van saber reconèixer la magnífica temporada realitzada per l’equip, i l’afició va ser justa i generosa amb Rafa Martínez. «Tot s’acaba, però ha estat un orgull acabar a casa», va reconèixer el santpedorenc, que va sortir de la pista poc abans del final amb llàgrimes als ulls i una imatge per recordar tota la vida: sense excepcions, tothom es va posar dempeus per aplaudir-lo, des dels aficionats fins als companys d’equip i els rivals.

El Nou Congost va fer honor de la fama i va tornar a ser una caldera, un infern, tal com l’ha descrit la premsa al llarg de la temporada. El suport incondicional de la graderia a l’equip ha estat unànimement elogiat igual que el joc d’un Baxi que s’ha convertit per mèrits propis en la revelació del curs 2021-22. Un reconeixement que fins i tot va dur a terme Pablo Laso, el llorejat tècnic del Madrid. «La temporada del Manresa és impressionant, el comportament de l’afició a Bilbao parla molt bé de tot el club», va apuntar el tècnic vitorià, que també va reconèixer que «m’agradaria que no m’insultessin des de la graderia». Tot i l’eliminació, els aficionats es van quedar a aplaudir uns jugadors que van correspondre al suport del públic fent una volta a la pista picant de mans i saludant els espectadors. Alguns, sense samarreta perquè la van regalar, i fins i tot hi va haver alguns dels efectius de l’equip que van tornar dels vestidors amb sabatilles esportives i altres objectes personals per regalar als joves i agrair-los que hagin estat tota la temporada al seu costat. Demà dilluns, a les 20.30 h, el club obrirà les portes del pavelló perquè tothom qui ho vulgui pugui acomiadar la temporada en una festa que inclourà sessions de fotos amb els jugadors, actuacions dels grups de ball i la presència de la mascota. També hi haurà parlaments del president, l’entrenador i el capità.