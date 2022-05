«Del Rafa, només en puc parlar bé», va explicar ahir Pedro Martínez a la sala de premsa referint-se a l’escorta santpedorenc. «La seva mentalitat era la mateixa quan era un jugador en plenitud física i tenint un rol important al València, on era l’escorta titular, com a l’entrenament que vam fer ahir», va afegir: «És una persona entranyable, un tirador increïble, un gran professional i un magnífic company que a mi m’ha ajudat molt, tant quan era a València com a Manresa. El trobarem a faltar».

A la pregunta sobre la seva continuïtat, Martínez va dir que «la idea és que sí, però queda tot l’estiu i ara hem de parlar amb el club, veure que estem en la mateixa línia, la predisposició i la intenció hi són». Així mateix, també va reconèixer que «en un món ideal, ens agradaria que continués un 90 per cent dels jugadors, però s’ha d’entendre que són professionals i poden tenir oportunitats que els ajudin esportivament o que siguin millors en l’aspecte econòmic». Martínez va reflexionar que «el club està per sobre, té uns valors, una afició i una història al darrere, el club perdurarà, superarà les baixes com ha fet altres vegades, i ho tornarà a fer bé».

Sobre l’enfrontament amb el Reial Madrid, el tècnic va valorar que «hem fet un bon partit, ens hauria agradat allargar la temporada, segurament sense gaire recorregut, perquè tal i com estem no crec que a Madrid tinguéssim gaires possibilitats». Martínez va indicar que «hem patit molt amb la defensa de Yabusele i de Deck, quan s’han posat de 4 ens han matat. Amb el Yabusele no hem pogut en cap moment, i el Deck, en el darrer quart, ha provocat situacions de 2+1, un triple... La clau ha estat la defensa d’aquests jugadors».

L’entrenador del Baxi va afirmar que «la temporada ha estat molt bona, 55 partits oficials amb un 65 % de victòries, abans de començar ho hauríem signat amb sang». Tot i això, va admetre que «si haguéssim guanyat el Tenerife a la final, el balanç seria millor». El tècnic va explicar que «el desenvolupament del curs ve marcat pels pics de forma, nosaltres el vam tenir molt bo fa un mes i mig, dos mesos, però aquest últim mes, a la Final Four i en els darrers partits de Lliga, ens ha faltat frescor física. Però les lesions formen part del camí». Així mateix, Martínez va admetre sentir «frustració» perquè «m’hauria agradat que alguns jugadors haguessin millorat més», sense citar cap nom.