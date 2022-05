El Baxi més espectacular de la història gaudeix de la seva última festa

Va ser l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, qui va esmentar l’elefant que tothom veu però del qual ningú parla. El Baxi que més ha fet gaudir l’afició de la història, no només pels resultats, sinó també pel tarannà de molts dels seus jugadors, vivia ahir l’última festa. El batlle va iniciar la frase dient que «alguns d’ells no seran aquí la temporada que ve» i, veient la desaprovació del personal, ho va arreglar explicant que «perquè ho han fet tan bé en aquesta». En tot cas, no hi va haver llàgrimes, sinó ganes de passar-s’ho bé i divertir-se en una festa que va ser un homenatge a un equip que, com el mateix alcalde va dir, «han protagonitzat una temporada que no oblidarem».

El Congost va obrir les portes a dos quarts de vuit perquè els abonats entressin els primers i els nens [i algun no tant nen] es pogués fer fotos amb les estrelles. Tot i això, molta gent ja se n’havia fet a l’aparcament de la instal·lació, mentre els basquetbolistes anaven arribant. Un miler d’incondicionals es van anar instal·lant a la grada de davant de la llotja fins omplir el primer anell i una bona part del segon, a part del fons on habitualment se situa la Grada d’Animació. Els jugadors van sortir uns vint minuts després i la cua per fer-se fotografies de grup va ser llarga, la qual cosa va dilatar aquesta part de l’acte. A dos quarts de nou, va començar el segon, amb els jugadors i l’equip tècnic sortint de nou d’un en un i situant-se al costat d’unes pantalles. A davant, una mena de fila zero amb autoritats i personalitats, entre les quals Joan Creus,que va entregar a Chima Moneke el trofeu com a membre de l’equip ideal de la Lliga Endesa d’aquesta temporada. En els parlaments, el president, Josep Sáez, va agrair a tothom la seva feina i als aficionats la seva animació durant tot l’any. El màxim mandatari del club va admetre que «al final sembla que ens ha faltat alguna cosa perquè no hem estat campions. Bé, de la Lliga Catalana sí, però no de la Champions, però de vegades, com diu el meu entrenador [en referència a Pedro Martínez] no és tant el guanyar com donar el màxim de nosaltres mateixos, i aquest equip ho ha fet». Sáez també va destacar que «hem dut el nom de la ciutat per tot Europa, i com vam demostrar a Bilbao, ho hem fet amb un comportament exquisit» i s’ha mostrat «convençut que l’Ajuntament, tal com ens ha ajudat fins ara, estarà a l’alçada en el futur», en referència a la remodelació del pavelló. Aloy va entomar l’encàrrec, vaanunciar que la remodelació «ha de ser aviat una realitat» i va precedir els parlaments d’agraïment del capità, Guillem Jou, de Rafa Martínez i la mantejada al santpedorenc i a l’entrenador, Pedro Martínez. Era el final del somni. Avui, comença el Baxi del futur.