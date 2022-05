Amb llàgrimes als ulls i amb el pavelló, els companys, els rivals i els àrbitres aplaudint de peu dret. Així es va acomiadar Rafa Martínez del bàsquet professional en els darrers compassos del partit de dissabte entre el Baxi Manresa i el Reial Madrid, un matx que va posar punt final a una temporada excepcional i també a una carrera esportiva de 19 anys.

Tants anys i títols són difícils de resumir. El de Santpedor, de 40 anys, acumula un palmarès brillant, on hi destaquen una lliga ACB (2017), una Supercopa d'Espanya (2017), 3 Eurocup (2010, 2014 i 2019) i una lliga LEB (2007). En aquesta galeria s'hi recull només un petit tast d'aquest perible que va començar el 2003 a Manresa i ha acabat al mateix Nou Congost després d'un llarg pas per València i una estada breu a Bilbao,

Un Rafa molt emocionat, entre llàgrimes, va dir dissabte que "tot acaba i és un orgull poder-ho fer a casa i em quedo amb la gent que he conegut i als llocs que he estat". Fer passar les imatges de la galeria que hem preparat és fer reviure aquest camí traçat i retrobar-se amb bona part dels qui hi han format part.