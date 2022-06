Acaba la temporada 2021-22 del Baxi Manresa, una de les que quedarà gravada a la memòria per sempre, les cròniques dels partits deixen pas als rumors i les confirmacions de la feina que es fa als despatxos, on ja fa dies que el director esportiu, Xevi Pujol, treballa per configurar la plantilla del curs 2022-23. Amb uns jugadors que s'han revaloritzat, la majoria difícilment continuarà tot i tenir contracte vigent. En aquest espai anirem actualitzant la informació sobre qui es queda, qui marxa i qui arriba.

"Ara és un moment de molts rumors. L’equip ha destacat i els jugadors es revaloritzen. L’únic que podem fer és controlar el que depèn de nosaltres i preparar-nos per tenir control sobre el mercat. Caldrà veure quants marxen o quants es queden per complementar el que tinguem", reconeixia el propi Xevi Pujol en una entrevista recent publicada a Regió7.

De moment, l'únic confirmat és la retirada de Rafa Martínez. En el cas dels que tenen contracte, "n’hi ha que tenen clàusules altes, i d’altres, baixa", segons el Director esportiu del Baxi Manresa.

Posició de base

Dani Pérez

Amb contracte fins al 2024. El club va anunciar que ampliava la durada el març de l'any passat.

Sylvain Francisco

Amb contracte. Va arribar ja amb la pretemporada en marxa per substituir Vasilije Pusica, que encara estava convalescent d'una lesió al genoll. Després de dues setmanes a prova va convèncer Pedro Martínez. "Realment s'ha acabat?", va piular just després de perdre contra el Madrid.

Its Really Done? 😢😢 — Frenchie (@S_CISCO_2) 28 de mayo de 2022

Dani García

Amb contracte

Brancou Badio

Incorporat en els darrers partits. El club va informar que se'l fitxava fins a final de temporada. No ha transcendit si s'ha arribat a un acord continuar el curs vinent.

Toni Naspler

Fins ara vinculat, però amb contracte professional des del juny del 2021.

Posició d'escorta

Joe Thomasson

Amb contracte, però un tuit seu apunta a un comiat. "És difícil dir adéu", diu la seva piulada.

Rafa Martínez

Acaba contracte, no seguirà. Ha anunciat la seva retirada.

Posició d'ala

Elias Valtonen

Amb contracte per dues temporades més. El jove internacional amb Finlàndia va signar l'estiu passat un acord per tres temporades.

Thank you Manresa fans for an unbelievable support during the whole season🙏🏼❤️ #SOMHIManresa — Elias Valtonen (@EliasValtonen) 28 de mayo de 2022

Guillem Jou

Amb contracte. El de Llagostera va arribar al club el 2013 quan encara era júnior i el 2021 va renovar fins al 2023. Una lesió l'ha tingut apartat bona part de la temporada i el club va recórrer a Juampi Vaulet per suplir-lo.

Juampi Vaulet

Acaba contracte. El club va prescindir d'ell en acabar la temporada anterior i ha tornat aquest 2021-22 per la lesió de Jou. Tot i acabar contracte de nou, no es pot descartar que continuï.

Joc interior

Chima Moneke

Amb contracte, però després de recollir el guardó a l'MVP de la Basketball Champions League i ser escollit al millor cinc de la Lliga Endesa, buscarà nous reptes lluny del Nou Congost. En una piulada que sona a comiat i repiulada pel propi club així ho apunta. "Gràcies per acollir-me; gràcies per deixar-me ser qui sóc; gràcies per ser els millors fans de l'ACB; gràcies per donar-me una casa lluny de casa meva; gràcies per fer d'aquesta la millor temporada de la meva vida; us estimaré i donaré suport per sempre", diu el seu text. I el club replica: "Un jugador increïble, et recordarem per sempre".

🖋 Chima Moneke.

❤️ An awesome player We will remember ever after.

🙌🏻 Always one of us! https://t.co/ZYtMe93gLw — BAXI Manresa (@BasquetManresa) 1 de junio de 2022

Ismaël Bako

Amb contracte. Va ser l'última incorporació en el joc interior, la completava el puzzle, i ho va fer amb un contracte per dues temporades. N'hi queda una, però pot pagar la clàusula i marxar.

Yankuba Sima

Acaba contracte. Sona pel Gran Canaria.

Luke Maye

Amb contracte. El nord-americà va arribar l'estiu passat amb un contracte per dos anys.

Marcis Steinbergs

Amb contracte. El letó va arribar el 2021 amb un contracte de 2 anys i 2 més d'opcionals.

Entrenador

Pedro Martínez

Continuarà? «La idea és que sí, però queda tot l’estiu i ara hem de parlar amb el club, veure que estem en la mateixa línia, la predisposició i la intenció hi són», va dir en la darrera roda de premsa de la temporada.