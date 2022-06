Pedro Martínez seria l'entrenador del València per a la temporada vinent, segons ha informat aquest dijous la televisió pública valenciana À punt. Els taronja, eliminats dilluns de la Lliga Endesa pel Baskonia, han d'anunciar la sortida de Joan Peñarroya, que entrenaria el conjunt vitorià la temporada que ve, i el seu lloc seria ocupat per l'actual tècnic del conjunt bagenc, que encara té un any de contracte amb els manresans. Fons del club del Congost han dit a Regió7 que "no ens posicionem de cap manera concreta sobre aquesta notícia. Té contracte amb el Manresa i estem fent la nostra feina".

Segons À punt, les negociacions entre Martínez i el director esportiu del València, Chechu Mulero, es van fer aprofitant el partit de play-off que el Baxi va jugar a la pista del Reial Madrid la setmana passada. Aquestes estarien molt avançades i d'altres fonts anuncien que la contractació podria ser qüestió d'hores. Una de les claus seria la possibilitat que el València rebés una invitació per jugar la propera edició de l'Eurolliga. En una entrevista concedida a Regió7 fa tot just dos anys, ja deia que en el seu anterior contracte hi havia una clàusula de sortida si era a un equip potent d'Eurolliga. Martínez va renovar la situació contractual amb el Baxi l'estiu passat per dues temporades. El Baxi Manresa 2022-23: qui es queda, qui arriba i qui se'n va? Pedro Martínez ja va viure una brillant etapa a València entre els anys 2015 i 2017. En la seva segona temporada, va ser subcampió de l'Eurocup i de la Copa del Rei i va conduir el conjunt taronja a l'obtenció de la seva única Lliga ACB. La seva sortida va venir donada perquè mesos abans de guanyar la lliga havia expressat que volia marxar, just després de perdre la final de l'Eurocup contra l'Unicaja, i els valencians ja s'havien compromès amb Txus Vidorreta, qui només va aguantar una campanya a la Font de Sant Lluís. Després, Martínez va fitxar a mitja temporada següent amb el Baskonia, amb el qual va ser subcampió de lliga. La temporada 2018-19 va entrenar els últims tres mesos al Gran Canària, al qual va salvar del descens, i l'estiu del 2019 va fitxar pel Baxi, amb el qual, si es confirma la notícia, haurà estat tres temporades de la seva tercera etapa. Per als manresans, la marxa de Pedro Martínez suposa la sortida del líder del projecte esportiu dels últims temps i obligarà a afinar en la contractació d'un nou tècnic per mantenir el nivell, sobretot l'exhibit l'últim any, amb classificació per a la Copa del Rei, subcampionat de la Lliga de Campions i presència al play-off de la lliga Endesa. El Baxi tornarà a jugar la Champions la temporada vinent i s'enfronta a un estiu en què molts dels seus jugadors deixaran la plantilla.