Després d'una temporada decebedora, l'Unicaja de Màlaga treballa per refer de dalt a baix la seva plantilla. Un dels jugadors que sembla que no entra als plans del tècnic Ibon Navarro és Yannick Nzosa i el Baxi Manresa sembla ser que s'ha interessat per la seva situació, segons informa el Diario Sur. També ho haurien fet Breogán i Betis.

El Baxi Manresa 2022-23: qui es queda, qui arriba i qui se'n va? Nzosa és un pivot congolès de 2,10 i només 18 anys. Aquesta temporada ha tingut pocs minuts i, també segons un altre diari andalús, La Opinión de Málaga, l'Unicaja no pensa en ell de cara al proper curs. "La decisió que s'ha pres és que si no es queda a l'NBA (ara es prepara pel Draft), es buscarà una cessió a un altre club, preferentment de la Lliga Endesa on Yannick tingui els minuts i la importància que Ibon Navarro li pot donar al Màlaga", explica aquesta capçalera del mateix grup editorial de Regió7.