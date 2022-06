El València dilata el càsting de tècnics

El València vol Pedro Martínez i al tècnic li agradaria entrenar el club taronja la temporada que ve, però de moment no troben un punt de trobada entre les respectives pretensions esportives. L’entitat que posseeix Joan Roig té el dilema de si anar a buscar qui s’adapta a les pretensions de l’entitat per al futur immediat, o sigui, Àlex Mumbrú, o intenta caçar la peça de caça major, la que li ha donat resultat en el passat i que desitja la majoria de la massa social, o sigui, l’actual entrenador del Baxi Manresa. La decisió, que semblava que es prendria en pocs dies, es pot dilatar perquè tant el València, com Pedro Martínez voldrien intentar esgotar totes les possibilitats per arribar a un acord.

Sostenibilitat i Eurolliga

I és que, segons sembla, el València va encaminat ara cap a un futur que vol que sigui, utilitzant una paraula de moda, més sostenible. Això significaria no gastar tants diners en fitxes i contractacions i aconseguir apostar més pel planter i el talent que sorgeixi de l’Alquería, una megaconstrucció destinada a la base que va costar 18 milions d’euros i que es pretén que doni fruit més aviat que tard.

Aquest és un dels motius que ha precipitat la sortida de Joan Peñarroya de la Font de Sant Lluís. El tècnic egarenc va arribar a un club que percebia amb moltes possibilitats econòmiques, però n’ha marxat tip que no li fitxessin jugadors per tapar les múltiples lesions que hi ha hagut aquesta temporada. Peñarroya va haver de torejar la situació amb jugadors com Josep Puerto, que ja ha renovat, Millán Jiménez o Guillem Ferrando i per això, quan se li ha acabat el contracte, ha decidit marxar al Baskonia, que li oferia un projecte per dos anys.

Aquestes retallades contrasten, en canvi, amb la il·lusió que hi ha al club per jugar l’Eurolliga. Seria un triomf rebre una invitació que es dona per segura, però també caldria reforçar la plantilla suficientment per no pagar l’excessiu esforç de fer-ho. I aquí és on hi podria haver les diferències de projecte amb Pedro Martínez.

Sembla que totes dues parts volen arribar a un acord, però per fer-ho hauran de ser tolerants. Uns no podran retallar tant i l’altre, acceptar algunes condicions en la configuració d’una plantilla en la qual hi ha uns quants jugadors que acaben contracte.

Sembla que ahir no hi va haver reunions, però que el tècnic del Baxi voldria tornar a fer-ho per mirar d’arribar a un acord. Com més es dilati tot, més s’acostarà la resolució cap a Pedro Martínez. El problema que pot tenir el València és que no el convenci i que llavors Àlex Mumbrú també s’hagi cansat d’esperar i accepti alguna altra de les ofertes que té. Encara hi ha equips a l’ACB sense tècnic i algun, com el Reial Madrid, del qual no se sap del tot quin sera el futur del seu entrenador, després de l’infart patit per Pablo Laso, qui ahir, sortosament, va poder tornar a casa.