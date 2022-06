Després de penjar les botes amb 40 anys i 19 temporades jugant a la Lliga Endesa, Rafa Martínez ha rebut aquest divendres l'homenatge del bàsquet espanyol en un acte celebrat a la seu de l'ACB a Barcelona. De manera discreta i tranquil·la, en la línia de la seva carrera, el santpedorenc es va retirar a finals de maig, després que el Baxi Manresa caigués als quarts de final de la Lliga Endesa contra el Reial Madrid. Les 5.000 persones que omplien el Nou Congost, els jugadors i els tècnics d'ambdós equips el van acomiadar dempeus, amb una espectacular ovació. Avui ha estat el torn de familiars, amics i companys de la professió.

«És el tio més estimat del bàsquet espanyol», ha resumit Víctor Claver en una valoració segurament no gaire allunyada de la realitat per la presència en l’acte de referents com Fernando San Emeterio, Juan Carlos Navarro, Carlos Jiménez i Roman Montañez, de companys d’aquesta última etapa al Baxi com Yankuba Sima i Dani Pérez, del tècnic Pedro Martínez, de l’exentrenador manresà Joan Peñarroya i d’altres, per via telemàtica, com Sergio Llull, Víctor Claver i Andrés Nocioni.

El president de l'ACB, Antonio Martín, ha arrencat l'acte felicitant Rafa Martínez per la seva trajectòria, i destacant l'"empremta" que deixa en l'àmbit personal, més enllà dels seus mèrits esportius. «Rafa és el prototip d’esportista d’equip. No és fàcil posar sempre l’objectiu comú quan s’és bo i determinant», ha afirmat Martín. «És una persona que no deixa indiferent i es fa estimar», ha reconegut San Emeterio, fent evident que la seva figura fora del camp ha estat fins i tot per sobre dels seus números esportius, que són enlluernadors, amb més de 600 partits (entre Manresa, València i Bilbao) en 19 temporades en l’elit i la seva condició de quart triplista més bo de l’ACB (885), una dada que dona una pista de la seva condició de competidor.

L'homenatjat, que no ha pogut evitar emocionar-se, ha agraït la seva família "l'educació i els valors" que l'han "ajudat" en la seva carrera professional i "sobretot a ser la millor personal possible". També ha recordat els tres clubs professionals en els quals ha jugat durant els seus 19 anys de trajectòria a la Lliga Endesa. El seu palmarès il·lustra també una gran carrera: una Lliga el 2017 i les Eurocup de 2010, 2014 i 2019 que va guanyar amb el Valencia Basket, l’equip on va jugar onze temporades, després d’haver construït els primers cinc anys de la seva carrera a Manresa a partir de 1999. Després un any a Bilbao, enmig de la pandèmia, preludi d’una tornada a casa, on ha estat les dues últimes temporades.

"No podia tenir un millor final, a casa i fent una temporada històrica"

"Al Manresa, el petit-gran club on vaig créixer, li agraeixo el sentiment de pertinença que he portat a tots els clubs. No podia tenir un millor final, a casa i fent una temporada històrica", ha afirmat Martínez. Del València Basket, per sobre dels títols assolits, l'aler n'ha destacat "l'afecte de l'afició, la ciutat i el club per sobre de tot".

"No és fàcil estar tants anys en un club amb l'exigència del València Basket. Ser de fora i que et tractin com si fossis de la casa, és un orgull. L'últim dia a La Fonteta em vaig adonar que l'afecte que tenien per mi era molt especial", ha reconegut. De la seva etapa a Bilbao, on només va disputar una temporada, ha assegurat que va ser "inoblidable a nivell professional i personal", i ha definit la ciutat biscaïna com "un lloc molt especial".

«Ara tanco una etapa i n'obro una altra»

"D'aquests 22 anys, em quedo amb la meva sortida de València i el meu últim dia a Manresa, a casa meva. Portaré sempre al cor aquests dos moments per l'afecte de la gent. Encara no ho he assimilat del tot. Continuo rebent missatges i m’emociono cada vegada que en llegeixo algun; encara me’n queden [per llegir]. En un moment o altre has de fer el pas. Aquestes dues últimes temporades les recordaré sempre. M’ho he passat molt bé. Ara tanco una etapa i n'obro una altra, que espero que estigui plena de reptes", ha conclòs Martínez.