El València vol accelerar en el fitxatge de Pedro

A València van nerviosos per saber qui serà el proper entrenador de l’equip taronja. Durant tota aquesta setmana s’ha declarat una mena de compàs d’espera en què hi ha dues opcions clares damunt de la taula: la de Pedro Martínez, desitjada per l’afició i pel propietari, Juan Roig, i la d’Àlex Mumbrú, que s’adaptaria millor a la voluntat regeneradora de la direcció esportiva per al futur immediat. Les coses podrien fer una passa endavant en les properes hores, ja que una part de la premsa valenciana informava ahir que el club i l’actual entrenador del Baxi Manresa es poden reunir a Barcelona per mirar d’arribar a un acord.

De fet, per a avui hi ha un acte previst a la seu de l’ACB a la capital catalana. Es tracta d’un homenatge a Rafa Martínez per tota la seva trajectòria, finalitzada fa quinze dies amb l’anunci oficial de retirada. Tot i que la lliga no ha fet públic en què consistirà l’acte, no seria estrany que hi hagués personalitats dels seus dos clubs més importants, el Manresa, començant pel seu tècnic, i el València. Podria ser una bona oportunitat perquè les dues bandes acostessin posicions.

Així, ahir, el diari Las Provincias, en un article signat per Juan Carlos Villena, publicava en la seva edició digital que les dues parts de la negociació s’han citat a Barcelona en una trobada que ha de ser clau per saber fins a quin punt poden moure les respectives posicions. El punt crucial està en saber si el València pot oferir a Pedro Martínez les prestacions mínimes per comandar una nau que en el curs que ve haurà d’afrontar lliga, Copa i també, possiblement, Eurolliga. A la Font de Sant Lluís tenen molt coll avall i que els valencians i el Partizan de Belgrad seran els conjunts afavorits amb una invitació a causa de la baixa dels equips russos en el torneig.

Necessitat de decidir

D’aquesta manera, segons informa Superdeporte, diari del mateix grup que Regió7, el València voldria configurar una plantilla en què tinguessin cabuda jugadors del planter, els que han sortit de l’Alquería del Bàsquet en els quatre anys que fa que funciona, per tal de donar sentit a aquesta aposta per la joventut que han endegat des de fa temps. Josep Puerto, ja establert a l’equip. Guillem Ferrando o Millán Jiménez haurien d’estar en dinàmica de primera plantilla. A més, hi ha jugadors importants que acaben contracte i a qui no es vol renovar, per la inversió que això suposaria, i d’altres a qui potser Pedro Martínez voldria fora dels seus plans, però a qui no es podria pagar una liquidació important.

Per la seva banda, Pedro Martínez també hauria de fer concessions i saber que no tindrà tot el poder, com sí que passa a Manresa. El tècnic, però, no vol renunciar a l’oportunitat d’entrenar de nou a la màxima competició europea i, a més, en una plaça on tindria el crèdit que es va guanyar amb el títol de lliga del 2017.

Tot s’hauria d’accelerar, perquè si no és així el pla B del València, el d’Àlex Mumbrú, podria volar i els taronja quedar-se sense cap dels dos. El Gran Canària i el Saragossa ja haurien fet moviments per contractar-lo. Les properes hores poden decidir-ho tot.