L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, ha respost aquest dijous a la nit per Twitter el director esportiu del València Basket, Chechu Mulero, qui havia declarat al diari Las Provincias que no hi havia hagut cap negociació amb el tècnic dels manresans per incorporar-lo al conjunt taronja. Martínez ha contradit aquesta versió i, fins i tot, ha posat hora a les trobades que va tenir amb el director general dels valencians, Enric Carbonell.

Conmigo dos reuniones cara a cara con el director general Enric Carbonell. En Tarragona las dos. La primera el día 31 de Mayo y la segunda el día 7 de junio. Desconozco si Chechu estaba al corriente. — Pedro Martínez (@pedroma2014) 16 de junio de 2022

L'entrenador ha respost que amb ell hi va haver dues reunions a Tarragona, el 31 de maig i el 7 de juny, ja després que el Baxi hagués quedat eliminat de la Lliga Endesa. La primera de les dues trobades va ser just l'endemà que el València hagués quedat fora de competició, eliminat pel Baskonia a la Font de Sant Lluís, quan tothom ja sabia que Joan Peñarroya no seguiria com a entrenador. En la seva piulada, Pedro Martínez afegeix que "no sé si Chechu [Mulero] hi estava al corrent".

En l'entrevista a Mulero, aquest es mostra molt contundent en dir que "l'única opció que hem contemplat és la d'Àlex Mumbrú. Que en un moment donat haguem analitzat la situació de tots els entrenadors que podíem fitxar, ho hem fet amb Àlex, amb Pedro i amb tots els possibles. Vam prendre la decisió de voler que fos Mumbrú i la negociació va ser rapidíssima. Si la pregunta és si hi ha hagut alguna negociació amb Pedro Martínez, et dic que no. No n'hi ha hagut cap i sé què entenc per la paraula "negociació". Nosaltres vam negociar amb Mumbrú per a la seva incorporació i es va dur a terme ràpidament.

El València va anunciar dimarts la contractació d'Àlex Mumbrú com a tècnic després de setmanes d'especulacions sobre el possible fitxatge de Pedro Martínez, que la radiotelevisió pública valenciana A Punt havia donat per feta. Des del Baxi en tot moment s'ha esgrimit que té un any més de contracte i, un cop resolt el tema, el club manresà ha mostrat la seva confiança que finalment el compleixi.