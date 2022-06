La temporada 2021-22 ja és història i el Baxi Manresa ja pensa en la propera, la 2022-23. Mentre Xavier Pujol treballa per confeccionar la plantilla, a les oficines hi ha en marxa la campanya de renovació d'abonaments i la captació de nous abonats. Els que ja ho eren han començat a rebre correus electrònics advertint del cobrament de les noves quotes. L'objectiu és aprofitar les bones sensacions del darrer curs i acostar-se als 3.500 o 3.600 socis, gairebé 800 més dels actuals.

Per a qui ja és abonat, la data màxima per confirmar la renovació és el 15 de juliol, tot i que si té activada la renovació automàtica no haurà de fer cap gestió a no ser que vulgui deixar de ser-ho. En aquest cas té temps d'avisar fins l’1 de juliol.

En cas de voler-se apuntar com a nou soci, qui vulgui tramitar una alta d’un abonament vinculat a un abonat actual, té de temps fins al 21 de juny. A partir del 22 de juny s'obrirà el període per a nous abonats arrenca el 22 de juny.

Tots els abonaments inclouen tots els partits de lliga regular d’ACB, tots els europeus, que poden ser entre tres i deu, i la primera ronda d’un eventual play-off.

Els abonats tenen preferència i descomptes per a la compra d’entrades; disposaran de dues entrades de cortesia en certs partits subjecte a disponibilitat; i també poden gaudir de descomptes a la botiga.

Ara bé. Quan tocarà pagar concretament per cada carnet? A continuació llistem tots els preus (l'* indica el percentatge d'augment respecte a la temporada anterior).

Abonament General

Base, 90 € (+28,5%)(*)

Jove, 120 € (+20%)

Sènior, 220 € (+15,7%)

Abonament Grada d’animació

Base, 90 € (+28,5%)

Jove, 120 € (+20%)

Sènior, 220 € (+15,7%)

Abonament General preferent

Base, 150 € (+25%)

Jove, 190 € (+18,7%)

Sènior, 320 € (+10,3%)

Abonament Tribuna

Base, 180 € (+12,5%)

Jove, 215 € (+13,1%)

Sènior, 345 € (+7,8%)

Abonament Tribuna preferent

Base, 230 € (+9,5%)

Jove, 295 € (+9,2%)

Sènior, 450 € (+7,1%)

Abonament Tribuna preferent central

Base, 340 € (+6,2%)

Jove, 400 € (+6,6%)

Sènior, 500 € (+8,6%)

Abonament Baby

Única quota, 20 € (=)

Abonament Veterà (tribuna)

Única quota, 295 € (+9,2%)

Primer augment en quatre anys

Els preus per a la temporada vinent augmenten per primer cop des de l’ascens des de la LEB del 2018. La crescuda ha estat d’entre 20 i 40 euros, depèn de la zona, i en un percentatge més alt en les parts més econòmiques. De tota manera, Sixto va recordar que «aquells que l’any passat compraven entrades per als partits i van venir a uns quants, veuran que els surt molt més econòmic abonar-se, sobretot en algunes zones».