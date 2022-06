Josep Sáez confirma que deixa la presidència del Baxi Manresa: «Ho volia fer abans, però no podia per responsabilitat»

"Mai m'havia plantejat ser president per cinc anys sinó per cobrir un moment en que ningú volia. Ho volia deixar abans, però no ho podia fer en ple covid per responsabilitat". D'aquesta manera, Josep Sáez, ha anunciat aquest dimarts que abandona la presidència del Baxi Manresa, un càrrec que ocupa des del 2017. Fa un pas al costat per "motius personals", per una "activitat professional intensa que va creixent" i després de "sospesar què vols fer amb la teva vida." Oficialment, la marxa es produirà quan es tanqui l'exercici i s'hagi trobat un relleu. També plega del consell de l'entitat Fèlix Salido.

L'anunci de Sáez, que ha ja estat avançat al migdia per Regió7, s'ha fet en una roda de premsa convocada d'urgència avui mateix, per a 2/4 de 8 del vespre, al Nou Congost, un cop acabada la reunió del consell. Entre els assistents hi havia Fèlix Salido, Marc Bernadich, Albert Cots, Montse Seubas, Montserrat Ambròs, Sebastià Catllà, Josep Empez, Albert Estiarte, Pere Moyano, Sebastià Suet en representació de la Unió de Botiguers i Comerciants i Josep Vives.

"Hem acabat un consell no extraordinari, però potser sí que ho ha estat perquè hi he comunicat que aquest és el meu últim any com a president del Bàsquet Manresa", ha dit Sáez només començar la compareixença. "Vaig entrar [al club] entre casualitat i contuberni en una situació complicada", ha relatat recordant que en aquell moment, l'equip acabava de perdre la categoria. "Vam sortir de la LEB el primer any i s'ha fet un camí amb Peñarroya en què vam gaudir i vam entrar al play off. Després, temporades in crecendo condicionats per la covid". Però el que més valora, és haver deixat com a "llegat" que "tanta canalla porti la camiseta" del Baxi Manresa.

"Vam començar amb mig pavelló i hem aconseguit que tornem a tenir gent identificada i amb molta il·lusió"

"Ho he de deixar, però amb orgull. Hi ha una estructura suficient perquè segueixi", ha apuntat, abans de reconèixer que trobarà a faltar moltes coses i de repartir agraïments als membres del consell; a l'executiva; al seu "fidel escuder" Carles Sixto; a l'Ajuntament de Manresa; als Secretaris de l'esport, Gerard Figueres i Anna Caula; als presidents de la federació, els directius de l'ACB; als patrocinadors -en especial Baxi, que seguirà dos anys més-; els jugadors; l'equip tècnic; els mitjans de comunicació; i, "sobre tot", "a la nostra afició". En paraules seves: "vam començar amb mig pavelló i hem aconseguit que tornem a tenir gent identificada i amb molta il·lusió".

Juntament amb Sáez, també abandonarà el consell Fèlix Salido. "De vegades, si t'allargues en el temps la il·lusió no és la mateixa i hem de fugir de l'autocomplaença. Si hi havia el Pepe jo seguia al seu costat", ha explicat el propi Salido, que ha afegit que "pensem que cal gent nova amb noves perspectives i la nostra continuïtat no seria el més adequat".