Josep Sáez: «Crec que el Manresa es la primera opció de Pedro Martinez, però els estius són llargs»

Tot i haver quedat descartat que Pedro Martínez canviï la banqueta del Baxi Manresa per la del València Basket, la continuïtat del tècnic de Badalona al Nou Congost no està ni molt menys assegurada. L'últim en referir-se a aquest tema ha estat el president del club, Josep Sáez, en la roda de premsa que va convocar ahir per anunciar que en breu deixarà el càrrec.

En el torn de preguntes, Sáez va respondre a diversos temes, entre els quals sobre la possibilitat o no que l'entrenador segueixi. «Crec que el Manresa es la primera opció de Pedro Martínez, però els estius són llargs», va assenyalar l'encara president.

El badaloní té encara una temporada de contracte. Tot i així, ell mateix ha reconegut haver-se trobat amb el València, que es debatia entre Martínez o Àlex Mumbrú. Ho va fer a través de Twitter, responent al director esportiu del València Basket, Chechu Mulero, qui havia declarat al diari Las Provincias que no hi havia hagut cap negociació amb el tècnic dels manresans per incorporar-lo al conjunt taronja. Martínez va contradir aquesta versió i, fins i tot, va posar hora a les trobades que va tenir amb el director general dels valencians, Enric Carbonell.

L'entrenador va concretar que amb ell hi va haver dues reunions a Tarragona, el 31 de maig i el 7 de juny, ja després que el Baxi hagués quedat eliminat de la Lliga Endesa. La primera de les dues trobades va ser just l'endemà que el València hagués quedat fora de competició, eliminat pel Baskonia a la Font de Sant Lluís, quan tothom ja sabia que Joan Peñarroya no seguiria com a entrenador. En la seva piulada, Pedro Martínez afegia que "no sé si Chechu [Mulero] hi estava al corrent".