El vicepresident del Baxi Manresa, Fèlix Salido, també va anunciar ahir que deixarà el club un cop es consumi el traspàs de poders, ja que considera que la seva tasca de «suport» a Josep Sáez s’acaba amb la marxa del màxim mandatari.

Salido va recordar que «quan fa cinc anys la situació en què es trobava el club era complicada, alguns vam pensar que hi havia una persona òptima per convertir-se en president. Aquests cinc anys han estat al·lucinants i hem estat capaços d’ajudar-nos els uns als altres».

Segons el dirigent manresà, «et queda la sensació que si la teva presència s’allarga massa en el temps la il·lusió que puguis tenir pel projecte ja no és igual que al principi. Hem de fugir de l’autocomplaença i, en aquest cas, si seguia el Pepe [Sáez] jo seguria al costat. La meva figura era més de suport d’ell i per això no puc continuar».

Per a Salido, «pensem que cal gent nova amb noves perspectives. La meva figura seria associada a la continuïtat i no seria el més adequat que seguís. Estarem a disposició de qui es posi a davant del club, però no podem pensar que som els únics que ho podem fer».

A part de Sáez i Salido, el consell d’administració està format per Marc Bernadich, Albert Cots, Montse Seubas, Montserrat Ambròs, Sebastià Catllà, Josep Empez, Albert Estiarte, Pere Moyano, Sebastia Suet en representació de la Unió de Botiguers i Comerciants i Josep Vives. Gairebé tots ells eren presents ahir en l’anunci del comiat de Sáez, alguns d’ells entre el públic, d’altres, també amb la presència de Jordi Singla, a la taula que presidia l’acte.