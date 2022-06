La FIBA va trigar però finalment, a quarts de vuit del vespre d’aquest dijous, ha confirmat la presència del Baxi Manresa i de tres equips més de la Lliga Endesa (Lenovo Tenerife, el vigent campió, Surne Bilbao Basket i UCAMMúrcia) a la fase de grups de la propera Lliga de Campions. També havia transcendit que dos conjunts més de la Lliga Endesa, el Rio Breogán i l’Unicaja, jugaran el torneig, però en el seu cas hauran de superar una prèvia en què hauran de jugar dos partits els malaguenys i possiblement tres els gallecs. Una d’aquestes prèvies, la de l’Unicaja, equip que ahir va fitxar l'ex del Baxi David Kravish i que serà cap de sèrie, es disputarà amb tota seguretat a Màlaga.

Pel que fa al Baxi, actual subcampió del torneig, queda exempt de la prèvia juntament amb 27 equips més. Es tracta dels tres de la lliga espanyola i l’AEK Atenes, Peristeri i PAOK Salònica (Grècia), Bahcesehir, Pinar Karsiyaka, Darüssafaka i Galatasaray (Turquia), Bnei Herzliya, Hapoel Jerusalem i Hapoel Holon (Israel), Dinamo Sassari i Reggio Emilia (Itàlia), Nymburk (República Txeca), Filou Oostende (Bèlgica), Igokea (Bòsnia i Hercegovina), Bourgogne, Estrasburg i Llemotges (França), Legia Varsòvia (Polònia), Riesen Ludwigsburg i Telekom Bonn (Alemanya), Rytas Vilnius (Lituània), VEF Riga (Letònia) i el campió de la lliga hongaresa, que pot ser el Falco Szombathély o l’Egis Kormend. El Pau Orthez, que hi havia entrat a l'inici, en queda fora perquè no ha pogut tramitar la seva inscripció a la lliga francesa i és rellevat per l'Estrasburg, que havia de ser a la prèvia. En el lloc del segon conjunt francès, l'Skopje nord-macedoni jugarà la ronda preliminar.

El format de la competició serà el mateix que en la temporada passada. Hi haurà vuit grups de quatre equips cadascun. El primer eludirà un play-out i el segon i el tercer l’hauran de disputar per entrar a una segona fase amb quatre grups de quatre equips. Els dos primers entraran als play-offs i els guanyadors, disputaran la Final Four, en una seu encara per determinar.

Als 28 conjunts classificats d’ofici se n’hi afegiran quatre, els campions de cadascun dels quatre grups de les prèvies. En aquesta fase hi ha conjunts importants com el Tofas Bursa, que es va enfrontar al Baxi la temporada passada, o el Brose Baskets alemany. Aquestes fases es jugaran el setembre, mentre s’estigui jugant l’Eurobasket, amb el perjudici que això suposa per als equips amb jugadors convocats. El sorteig de la fase de grups serà el 7 de juliol a les onze del matí.