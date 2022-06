Pedro Martínez, a RAC1: "Tot està obert i és el moment adequat perquè sigui així"

L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, és als Estats Units, convidat per un dels tècnics dels Sacramento Kings, Jordi Fernández, per assistir a un dels campus d'estiu de l'NBA, en concret, a San Francisco. Abans va concedir unes declaracions a l'emissora RAC1 en les quals va dir que té al cap seguir a Manresa, però que no tanca la porta a res i que "necessito uns dies" per prendre una decisió.

Després d'intervenir en un campus a Vila-seca, Martínez va declarar que "la meva decisió depèn de moltes coses: de sensacions, de veure les diverses opcions damunt la taula. Vull intentar prendre la decisió amb el màxim convenciment i després continuar".

El tècnic va dir que encara hi hauria temps de prendre una decisió que no el perjudiqués a ell, ni al club. Va explicar que "tot està obert i és un moment adequat perquè sigui així. Encara no és tard per ningú, ni per mi ni pel club. Estem parlant i veurem què. Vull prendre la decisió convençut i amb il·lusió. Necessito uns dies per poder-ho fer". D'aquesta manera, "estic a l'expectativa. No sé què faré la propera temporada. Tinc la idea de continuar a Manresa, però ara mateix no ho puc garantir".

L'estiu està sent mogut al voltant de Pedro Martínez qui, segons aquesta mateixa informació de RAC1, s'hauria reunit amb l'encara president, Josep Sáez, i amb qui segurament serà el seu successor, Jordi Serracanta, per conèixer de primera mà quin és el projecte del Baxi per al futur. A ningú no escapa que Martínez sempre s'ha definit com algú molt proper a Sáez i caldrà veure si la sortida del mandatari pot influir o no en la seva decisió.

En els últims dies, a més, han aparegut informacions de l'interès de Marc Gasol i el Bàsquet Girona de comptar amb l'entrenador barceloní. Abans, va ser el València qui s'hi va interessar. El mateix Martínez va admetre-hi dues reunions, tot i que, finalment, el club taronja es va decantar per Àlex Mumbrú. A Pedro Martínez encara li resta un any de contracte amb el Bàsquet Manresa.