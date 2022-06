El Baxi Manresa ha comunicat aquest dijous a la tarda que l'ala-pivot nord-americà Luke Maye no continurà a l'equip la temporada vinent. Maye va ser fitxat el juliol passat i ha cobert una temporada plena d'alts i baixos, amb un rendiment discontinu, tot i que força útil en alguns passatges de l'any. Segons el club, quan va ser fitxat, tenia contracte fins ahir, probablement amb una opció d'extensió que el club no ha exercit.

Maye, jugador amb molt nom al bàsquet universitari dels Estats Units per les seves actuacions en les eliminatòries finals de la NCAA, va arribar a Manresa procedent del Trento italià, amb el qual havia cobert la seva primera temporada a Europa amb mitjanes d'11 punts i 6 rebots. A Manresa, li va costar entrar en dinàmica de grup i, fins i tot, va ser descartat per a un partit de la Champions, el de la segona jornada a la pista del Hapoel de Jerusalem. Però quan va millorar la seva forma física, va convertir-se en una peça de suport important, principalment gràcies a la seva capacitat per obrir el camp i anotar des de la línia de tres punts. També s'ha mostrat efectiu en el rebot, malgrat que se n'esperava més en d'altres facetes, com el joc d'esquena a cistella o a prop del cèrcol.

Les seves estadístiques al Baxi han estat de 17 minuts en joc, 8,2 punts i 3,4 rebots per partit i el 34,8% en triples a la lliga i d'11,2 punts, 4,7 rebots i 33,3% en triples a Europa.

Aquesta és la primera notícia que dona el Baxi Manresa sobre la composició de l'equip de la temporada que ve, just el dia en què s'acabava la temporada. És previst que dissabte es publiqui també la llista de jugadors sotmesos a dret de tempteig, en la qual els manresans podrien incloure els dos homes que acaben contracte, sense opcions, Yankuba Sima i Juampi Vaulet i, a partir d'aquí, que hi comenci a haver més moviment.