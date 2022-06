El Baxi Manresa s'enfrontarà al Joventut de Badalona el 20 de setembre en una de les dues semifinals de la Lliga Catalana 2022-23, que enguany es disputarà al Palau d'Esports de Tarragona. En el cas d'arribar a la final, que es jugarà l'endemà, dimecres 21, el rival serà el guanyador de l'altra eliminatòria entre el Barça i el Bàsquet Girona.

L'actual campió és el conjunt manresà, que va alçar el títol com amfitrió del 2021 en superar el Barça per un 81-70 en la final disputada al Pavelló Nou Congost. Amb aquest triomf, els bagencs van sumar la seva 3a Lliga Catalana ACB en un campionat que domina, amb un total de 22 victòries, el FC Barcelona. La Penya ha guanyat el torneig 11 vegades mentre que el Girona, que és el vigent guanyador de la Lliga Catalana LEB Or, s'estrenarà en aquesta edició a la màxima categoria.

L'horari dels partits encara s'han de confirmar. S'emetran en directe per Televisió de Catalunya a través del seu canal Esport3.

Tarragona va ser la seu de la Lliga Catalana per darrera vegada l'any 1995 i amb el Pavelló del Serrallo com a pista de joc. El 3 de setembre d'aquell curs, el FC Barcelona d'Aíto García Reneses va assolir el trofeu en un emocionant matx que es va resoldre per un ajustat 89-92 contra el Joventut de Badalona, amb l'aler lituà Arturas Karnisovas condecorat com a MVP.

El Palau d'Esports de Tarragona, que es va inaugurar al 2018 en motiu dels Jocs del Mediterrani i presenta un aforament màxim de 5.000 espectadors, es reobrirà amb aquest gran esdeveniment esportiu, després de la cessió definitiva d'aquesta instal·lació a l'Ajuntament de Tarragona, per part de la Generalitat. La celebració de la Lliga Catalana AON 2022 ACB esdevindrà el retorn del bàsquet d'elit estatal en aquest recinte, que va albergar el Circuit de Pretemporada Movistar 2018, impulsat per l'Associació Deportiva Torreforta, amb presència de clubs de referència com el Baskonia, el Tenerife, el Zaragoza o el Breogán.