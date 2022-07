Jordi Serracanta serà el nou president del Bàsquet Manresa

El Bàsquet Manresa ha confirmat aquest divendres, deu minuts abans de les nou de la nit, que Jordi Serracanta serà el seu futur president en substitució de Josep Sáez. Aquest havia explicat, el dia del seu comiat, el 21 de juny passat, que el relleu al capdavant de la direcció del club seria ràpid. I ha durat deu dies. El nom de Serracanta ja sonava des de llavors, i des d’abans i tot, ja que les converses fa setmanes que van començar i l’entitat ha preferit no dilatar més el procés.

La presentació del nou president tindrà lloc dimarts, al Nou Congost, en un acte on també hi haurà l’alcalde, Marc Aloy, i els membres de la comissió executiva del club, els que han apostat per una persona que no es trobava dins del consell d’administració de l’entitat.

De la piscina al Congost

La trajectòria de Jordi Serracanta Espinalt (Manresa, 28 de maig del 1976) en l’esport local ha estat llarga i ha tocat diversos àmbits. Vinculat des de sempre al Club Natació Manresa, del qual va ser jugador de waterpolo i entrenador, ara mateix era vicepresident del club, a part d’haver-ne estat cap d’administració durant deu anys. El seu paper va ser essencial a l’hora de fomentar que les piscines municipals duguin el nom de Manel Estiarte Duocastella i també que l’entitat hagi recuperat el seu nom històric.

La connexió de Serracanta amb el món del municipalisme manresà també és gran. Ara mateix és membre del departament d’Energia d’Aigües de Manresa, on també va ser al departament de comptabilitat i finances. Va formar part de l’Ajuntament en dues legislatures des de l’espai de Convergència i les seves derivades, entre el juny del 2011 i el mateix mes del 2019. Va ser-hi tinent d’alcalde i regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, també delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis i, sobretot, va ser el titular d’Esports. Aquesta ocupació va provocar que tingués encara més contacte amb totes les entitats, clubs i associacions de la ciutat, entre les quals la que té unes dimensions més grans, el Bàsquet Manresa.

Ahir, Regió7 s’hi va posar en contacte, però va declinar la invitació de fer públiques les seves primeres impressions. Segons ell, «dimarts serà el tret de sortida», en el moment en què se’l presenti de manera oficial. En el seu perfil de Linkedin es defineix com «amb capacitat de lideratge, impulsor d’equips de treball, executiu i compromès amb el servei públic per millorar la qualitat de vida dels ciutadans». També «compromès amb la meva ciutat i el meu país. He combinat tres de les meves grans passions, la política, l’esport i la família. Casat amb la també exjugadora de waterpolo i actual directora de Comunicació i Relacions Institucionals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals Elisabet Ventura, és pare de tres fills.

Grans reptes al club

En l’anunci del seu comiat, Josep Sáez ja va explicar que el proper president seria segurament executiu, com ho havia estat abans, per exemple, Josep Vives i com no ho era ell. Serracanta arriba a la presidència en un moment estrany, després d’una de les millors temporades de les últimes dècades, però amb la incògnita de saber com serà el futur immediat a nivell esportiu.

RAC1 va informar que ja s’havia reunit, juntament amb Sáez, amb l’entrenador, Pedro Martínez, del qual la continuïtat encara no està assegurada. També caldrà veure què passa durant l’estiu en temàtica d’altes i baixes i com es reconfigura la plantilla de cara a un curs, el proper, en què l’equip tornarà a jugar a Europa, a la Lliga de Campions. Per cert, a Serracanta se’l va poder veure a la graderia del Bilbao Arena, en l’última Final Four, molt expressiu animant el Baxi. És un gran aficionat a aquest esport i també practicant.

A nivell econòmic, té el patrocinador principal, Baxi, assegurat, i haurà de liderar els anys posteriors a la pandèmia per culpa de la qual el club va haver de demanar un nou crèdit. A més, hauria de ser el president durant les obres d’ampliació del Nou Congost, llargament reclamades a l’Ajuntament, un terreny que, per força, coneix perfectament.