Jordi Serracanta, com a nou president del Baxi: «Les persones que dirigim hem de traçar camins encertats»

"Les persones que hem de dirigir hem de traçar camins encertats. Quan fa un mes ens vam trobar amb el president vam coincidir en dues coses: Transició ràpida i tranquil·la". Aquestes han estat les primeres paraules que Jordi Serracanta ha compartit com a nou president del Bàsquet Manresa, en substitució de Josep Sáez.

La presentació del nou president s'ha dut a terme a les 19:30 hores al Nou Congost. Un cop pres el càrrec, Serracanta ha volgut agrair al consell d'administració i familiars per la confiança i a l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, qui també ha acudit a la cita, per tot el suport rebut.

"És un immens honor ser el president d'una entitat de més de 90 anys" ha començat dient el nou director, qui ha assegurat que afronta amb estabilitat i seguretat el relleu "per preservar i enfortir el llegat del club en l'àmbit esportiu, heretar un gran any i ser ambiciós des de la humilitat".

El nou president del Baxi ha fet una crida a no tenir por i continuar sentint orgull dels valors del club, l'entrega i la capacitat de fer somiar de l'equip i de la grada d'animació, a qui ha catalogat com a màxim exponent.

Cal traçar un full de ruta per la viabilitat del club

Per aconseguir-ho, Serracanta ha remarcat la necessitat de "traçar un full de ruta per la viabilitat del club, encarar reptes d'economia esportiva, millorar la relació entre l'equip professional i l'esport base i gestionar les expectatives".

Per la seva banda, Marc Aloy ha celebrat la manera "ràpida, tranquil·litat i amb projecte de continuïtat" com s'ha fet el canvi i ha agraït el rigor del projecte de Josep Sáez en els últims cinc anys que ha capitanejat el club i que ara deixa per raons "personals i professionals". El batlle ha recordat que cal mantenir el nivell de l'entitat, ja que el "Baxi és un club referent del país". Aloy ha remarcat també la importància del club a la ciutat com a una marca que representa uns valors de cohesió. Abans de finalitzar l'acte, l'alcalde ha fet una crida a mantenir el nivell i la confiança en el projecte.

Un relleu ràpid

El club va confirmar el relleu de Sáez al capdavant de la direcció del club l'1 de juliol. El fins ara president del Baxi va anunciar que deixava el càrrec el 21 de juny. El nom de Serracanta ja sonava des de llavors. La consellera del club, Montse Seubas, ha confirmat avui aquesta decisió: "La comissió executiva i el president sortint vam fer feina per buscar substitut i només va sortir una sola persona". Seubas ha destacat l'estima de l'esportista manresà pel club i la seva llarga trajectòria en el món de l'esport com els factors que ha portat la comissió a apostar per un perfil que no es trobava dins del consell d’administració de l’entitat.

Qui és Jordi Serracanta?

La trajectòria de Jordi Serracanta Espinalt (Manresa, 28 de maig del 1976) en l’esport local ha estat llarga i ha tocat diversos àmbits. Vinculat des de sempre al Club Natació Manresa, del qual va ser jugador de waterpolo i entrenador, ara mateix era vicepresident del club, a part d’haver-ne estat cap d’administració durant deu anys. El seu paper va ser essencial a l’hora de fomentar que les piscines municipals duguin el nom de Manel Estiarte Duocastella i també que l’entitat hagi recuperat el seu nom històric.

La connexió de Serracanta amb el món del municipalisme manresà també és gran. Ara mateix és membre del departament d’Energia d’Aigües de Manresa, on també va ser al departament de comptabilitat i finances. Va formar part de l’Ajuntament en dues legislatures des de l’espai de Convergència i les seves derivades, entre el juny del 2011 i el mateix mes del 2019. Va ser-hi tinent d’alcalde i regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, també delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis i, sobretot, va ser el titular d’Esports. Aquesta ocupació va provocar que tingués encara més contacte amb totes les entitats, clubs i associacions de la ciutat, entre les quals la que té unes dimensions més grans, el Bàsquet Manresa.